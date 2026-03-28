закрыть
8 июля 2026, среда, 5:45
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Зеленский: Пока США снимают санкции с Москвы, РФ снимает их базы для Ирана

11
  • 28.03.2026, 23:10
  • 8,360
Зеленский: Пока США снимают санкции с Москвы, РФ снимает их базы для Ирана

Россияне снимали объекты три дня подряд.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия осуществила съемки военных баз США для Ирана. Это происходит в то время, когда Вашингтон ослабляет санкции против Москвы.

Зеленский рассказал, что когда его нет в Украине, он ежедневно получает данные разведки в онлайн-формате.

- Сегодня утром был доклад о том, что российские спутники в интересах Ирана осуществили съемки военных объектов США на Ближнем Востоке и в регионе Залива, - сообщил украинский президент.

В частности, были следующие фиксации:

- 24 марта россияне сняли американско-британскую базу Диего-Гарсия на острове Чагос в Индийском океане. Также проводилась съемка международного аэропорта Кувейта и части территории нефтяного промысла на базе месторождения Большой Бурган.

- 25 марта под объектив спутников попала авиабаза Принц Султан в Саудовской Аравии.

- 26 марта были сделаны снимки нефтегазового месторождения Шайбах (Саудовская Аравия), авиабазы Инджирлик (Турция) и авиабазы Аль-Удейд (Катар).

«В этом списке нет объектов Украины. Но кто кому помогает, снимая санкции с агрессора, который ежедневно зарабатывает деньги, передает соответствующую информацию об атаках на американские, ближневосточные, британские, американо-британские базы и т.д.?», - подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что когда РФ проводит съемку объектов в Украине, то страна всегда знает, что их надо прикрывать, поэтому прорабатывается операция по их уничтожению.

«Энерго- и водоснабжение, военные объекты и тому подобное. Все знают, для чего повторная съемка, - они готовятся. Если русские это делают, как можно снимать санкции?», - задался вопросом глава государства.

Зеленский подчеркнул, что на агрессора надо давить. В свою очередь снятие санкций - это точно не является давлением.

«Получается странно. Снимаются санкции, а агрессор передает информацию, чтобы бить по объектам, в частности, тех стран, которые говорят о снятии санкций или уже их снимают», - подытожил украинский президент вышеуказанную информацию.

Написать комментарий 11

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Наступает перелом
Наступает перелом Виктор Андрусив
Кот Финдус как повод для надежды
Кот Финдус как повод для надежды Ирина Халип
Кооператив «Озеро» дал трещину
Кооператив «Озеро» дал трещину Вадим Денисенко
Как падет Путин
Как падет Путин Андрей Пионтковский