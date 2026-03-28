Зеленский: Пока США снимают санкции с Москвы, РФ снимает их базы для Ирана

Зеленский: Пока США снимают санкции с Москвы, РФ снимает их базы для Ирана11
- 28.03.2026, 23:10
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Россияне снимали объекты три дня подряд.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия осуществила съемки военных баз США для Ирана. Это происходит в то время, когда Вашингтон ослабляет санкции против Москвы.
Зеленский рассказал, что когда его нет в Украине, он ежедневно получает данные разведки в онлайн-формате.
- Сегодня утром был доклад о том, что российские спутники в интересах Ирана осуществили съемки военных объектов США на Ближнем Востоке и в регионе Залива, - сообщил украинский президент.
В частности, были следующие фиксации:
- 24 марта россияне сняли американско-британскую базу Диего-Гарсия на острове Чагос в Индийском океане. Также проводилась съемка международного аэропорта Кувейта и части территории нефтяного промысла на базе месторождения Большой Бурган.
- 25 марта под объектив спутников попала авиабаза Принц Султан в Саудовской Аравии.
- 26 марта были сделаны снимки нефтегазового месторождения Шайбах (Саудовская Аравия), авиабазы Инджирлик (Турция) и авиабазы Аль-Удейд (Катар).
«В этом списке нет объектов Украины. Но кто кому помогает, снимая санкции с агрессора, который ежедневно зарабатывает деньги, передает соответствующую информацию об атаках на американские, ближневосточные, британские, американо-британские базы и т.д.?», - подчеркнул Зеленский.
Он отметил, что когда РФ проводит съемку объектов в Украине, то страна всегда знает, что их надо прикрывать, поэтому прорабатывается операция по их уничтожению.
«Энерго- и водоснабжение, военные объекты и тому подобное. Все знают, для чего повторная съемка, - они готовятся. Если русские это делают, как можно снимать санкции?», - задался вопросом глава государства.
Зеленский подчеркнул, что на агрессора надо давить. В свою очередь снятие санкций - это точно не является давлением.
«Получается странно. Снимаются санкции, а агрессор передает информацию, чтобы бить по объектам, в частности, тех стран, которые говорят о снятии санкций или уже их снимают», - подытожил украинский президент вышеуказанную информацию.