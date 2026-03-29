Жилой дом недалеко от Минска купили за $16 1 29.03.2026, 2:40

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Иллюстрационное фото

Итоги аукциона.

В пятницу, 27 марта, прошел аукцион по продаже пустующих жилых домов в Минском, Березинском, Борисовском и Слуцком районах Минской области. Realt рассказал о результатах торгов.

Итак, участникам аукциона было предложено 16 лотов — пустующих жилых домов в Минском (1), Березинском (1), Борисовском (6) и Слуцком (8) районах Минской области.

Отметим, что земельные участки, на которых находятся пустующие дома, не имеют кадастровых номеров и не определена их площадь. Исключением стал один участок в Борисовском районе с кадастровой стоимостью и площадью земельного надела. Кроме того, из коммуникаций дома имеют только электричество. В итоге начальная цена на все лоты (кроме двух — в Минском и Слуцком районах) составила 45 рублей. Что касается заявок, то они поступили на 14 домов, на 5 из них подали по одному заявлению. В результате при начальной цене 45 рублей строения проданы единственным заявителям за 47,25 рубля, или 15,90 доллара по курсу Нацбанка на день проведения аукциона. На 3 лота заявлений не поступило.

В Минском районе всем желающим предлагался пустующий жилой дом в деревне Вишневка, 21, Горанского сельсовета. Общая площадь бревенчатого дома с холодной пристройкой составляет 56,5 квадратного метра. Лот был оценен в 59 478 рублей. На него подали 2 заявки. Строение продали за 79 165 рублей, или 26 698 долларов по курсу Нацбанка на день проведения аукциона.

В Борисовском районе наибольшее количество заявок собрал пустующий дом в деревне Новоселки на улице Центральной, 29, Гливинского сельсовета. Общая площадь бревенчатого дома составляет 72 квадратного метра. При наличии 8 заявок и начальной цене 45 рублей лот продали за 11 327 рублей, или 3 820 долларов.

Единственный пустующий дом в Борисовском районе, имеющий кадастровый номер 6208 8740 3901 0002 40 и площадь участка 25 соток, расположен в агрогородке Кищина Слобода в переулке Восточном, 4, Пригородного сельсовета. Общая площадь деревянного дома с пристройкой составляет 24 квадратных метра. На лот подали 6 заявлений. При начальной цене 45 рублей его продали за 9 361 рубль, или 3 157 долларов.

В Слуцком районе торги прошли по 2 лотам, на которые были поданы по 2 заявки. На 4 дома поступило по одному заявлению. Они проданы по начальной цене, увеличенной на 5%. На 2 лота заявок не поступило.

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