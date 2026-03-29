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В РФ уехавшего после интервью на «Мерседесе» главу «АвтоВАЗа» начали травить

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  • 29.03.2026, 4:00
  • 20,420
В РФ уехавшего после интервью на «Мерседесе» главу «АвтоВАЗа» начали травить

Видео с этим моментом быстро разошлось в Сети.

Глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов оказался под волной критики со стороны Z-блогеров после того, как по завершении интервью пропагандисту Александру Юнашеву уехал не на автомобиле Lada, а на «Мерседесе». Видео с этим моментом быстро разошлось в Сети и стало поводом для резких комментариев, пишет The Moscow Times.

Пророссийский пропагандист Олег Царев в своем телеграм-канале написал, что в другой стране собственники могли бы уволить директора автоконцерна за использование машины другой марки. «Но у нас собственники не уволят директора, поскольку сами тоже не ездят на Lada», — возмутился он, добавив, что «те, кто борется с VPN, сами им пользуются».

С критикой выступил и Z-пропагандист Юрий Подоляка. Он заявил, что проблема «АвтоВАЗа» заключается не во внешней конкуренции, а «в настройках мозговой деятельности его ТОП-менеджмента». «И пока эту настройку не поменять, никакой утильсбор им (и стране в этом вопросе) не поможет. И начать надо с отказа от «Мерседесов» и пересадкой своих задниц на свои собственные изделия», — высказался Подоляка.

Z-канал «Южный фронт» также раскритиковал Соколова, указав на противоречие между заявлениями о качестве отечественных автомобилей и фактическим поведением руководителя «АвтоВАЗа».

Поводом для обсуждения стало интервью, которое 27 марта у Соколова взял Юнашев. В ходе беседы глава «АвтоВАЗа» заявил, что Lada занимает доминирующее положение на российском рынке. Он также подчеркнул, что компания не получает адресной государственной поддержки, а опасения по поводу конкуренции назвал «иллюзией». Сразу после завершения интервью Соколов сел в чёрный «Мерседес» — предположительно минивэн V-класса — и уехал. Этот момент попал на видео.

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