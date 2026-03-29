Белорусы стали реже просить убежище в ЕС 4 29.03.2026, 5:30

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Кто и куда едет?

Граждане Беларуси продолжают подавать заявления о предоставлении убежища в странах Евросоюза, однако в 2025 году их количество снизилось – вслед за общей динамикой по ЕС. Это следует из данных Евростата, передает «Белсат».

По совокупному количеству первичных заявлений о предоставлении убежища динамика выглядит так: в 2019 году беларусы подали 1115 заявлений. Уже в 2020-м их число выросло до 1305, а затем начался резкий рост – 3790 в 2021 году, 5430 – в 2022-м. В 2023 году показатель достиг 5570 заявлений, после чего началось снижение – до 5110 в 2024-м и 3825 в 2025 году.

Кто подает заявления на убежище

Структура заявителей остается устойчивой. Основную часть составляют люди трудоспособного возраста: в 2025 году на группу 18–34 года приходится около 40–45% всех заявлений. Еще примерно треть – заявители в возрасте 35–64 лет, а доля старше 65 лет составляет около 3%. Несовершеннолетние присутствуют, но их доля сравнительно невелика: в 2025 году на них приходилось каждое пятое заявление (около 20%), причем основную часть составляют подростки 14–17 лет.

Среди белoрусских заявителей преобладают мужчины – около 60%, тогда как женщины составляют примерно 40%.

В каких странах белoрусы подают заявления на убежище

Белoрусские заявители по-прежнему концентрируются в нескольких странах ЕС. В 2025 году больше всего заявлений подано в Польше – 2995, далее следуют Франция (140), Германия и Нидерланды (по 125), а также Литва (85). На эти страны приходится подавляющее большинство всех обращений от граждан Беларуси.

В ряде стран ЕС и других европейских государств, учитываемых Евростатом, заявлений от граждан Беларуси в 2025 году не зафиксировано – это Болгария, Ирландия, Хорватия, Кипр, Люксембург, Венгрия, Мальта, Румыния и Словения, а также Лихтенштейн.

ЕС: общее снижение на четверть

В целом по Евросоюзу в 2025 году было подано 669 400 первичных заявлений о предоставлении убежища (то есть без учета повторных обращений). Это на 27% меньше, чем в 2024 году (912 400).

Крупнейшими странами происхождения заявителей стали Венесуэла – 89 500 заявлений (13% от общего числа), Афганистан – 63 800 (10%) и Сирия – 40 000 (6%). При этом сирийцы впервые с 2013 года перестали быть основной группой.

Больше всего заявлений приняли Испания – 141 000 (21%), Италия – 126 600 (19%), Франция – 116 400 (17%), Германия – 113 200 (17%) и Греция – 55 400 (8%). На эти пять стран приходится 83% всех заявлений.

Если учитывать численность населения, наибольшая нагрузка пришлась на Грецию – 5,3 заявителя на 1000 человек. Далее следуют Кипр и Испания (по 2,9), Люксембург (2,6) и Ирландия (2,4).

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