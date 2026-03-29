31 марта 2026, вторник, 9:42
США разворачивают новейшие F-35A в Японии

  • 29.03.2026, 8:58
Пентагон перешел к решительным действиям в укреплении «восточного фланга».

США перешли к решительным действиям в укреплении «восточного фланга». Развертывание истребителей пятого поколения F-35A в Японии - это прямой ответ на агрессивную риторику диктаторских режимов РФ и КНДР.

Об этом сообщает Defence-Blog.

Так, 28 марта 2026 года на стратегическую авиабазу Мисава прибыли первые истребители пятого поколения F-35A Lightning II. По замыслу президетта США Дональда Трампа, это в корне изменит правила игры в Азии. Теперь небо над регионом будут контролировать «летающие компьютеры», способные действовать незаметно для вражеских радаров.

Действительно, это развертывание является частью плана Пентагона по усилению обороноспособности союзников в непосредственной близости к границам России и Северной Кореи.

Почему эти самолеты меняют баланс сил в регионе

Стелс-возможности: F-35A способен проникать сквозь самые плотные зоны ПВО противника, оставаясь незамеченным для радаров.

Информационное преимущество: благодаря интегрированным сенсорам, истребитель действует как координационный центр, объединяющий данные со спутников, кораблей и наземных систем в реальном времени.

Сдерживание агрессии: база Мисава расположена в стратегически важном районе, что позволяет оперативно контролировать воздушное пространство вблизи территорий РФ и Пхеньяна.

Новейшие стелс-самолеты F-35A заменили устаревшие авиационные платформы, которые десятилетиями базировались на севере Японии.

Командир 35-го авиакрыла, полковник Пол Дэвидсон, подчеркнул, что появление F-35 на севере Японии является ключевым элементом американского сдерживания в Азии. По его словам, развертывание этих самолетов гарантирует повышенную безопасность для союзников и демонстрирует непоколебимую приверженность США принципам свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона.

В свою очередь военные аналитики связывают этот шаг с усилением военного сотрудничества между Москвой и Пхеньяном, а также частыми провокациями в Японском море. США фактически создают технологический разрыв, на который противникам сейчас нечем ответить.

Общий фронт с Японией

Особенностью этого развертывания является полная интеграция с японскими силами самообороны, которые также активно переходят на F-35. Это позволяет создавать единую сеть управления боем, где американские и японские пилоты могут действовать как один слаженный механизм, используя общую инфраструктуру и логистику.

