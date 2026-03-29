31 марта 2026, вторник, 9:43
США перебросили к Ирану корпус элитных войск

  29.03.2026
Фото: American Navy

Ударная группа на борту десантного корабля Tripoli насчитывает 5 тысяч человек.

В Центральном командовании США рассказали о подготовке к возможной операции в Иране с применением наземных сил.

На Ближний Восток к границам с Ираном прибыли 2 500 американских морских пехотинцев и 2 500 моряков в составе ударной группы десантного корабля USS Tripoli (LHA-7).

На борту корабля размещены транспортные самолеты, ударные истребители, десантная техника и тактические подразделения.

По мнению политического аналитика, главным вызовом для США остается проблема контроля над обогащением урана в Иране.

