США перебросили к Ирану корпус элитных войск 23 29.03.2026, 9:26

Фото: American Navy

Ударная группа на борту десантного корабля Tripoli насчитывает 5 тысяч человек.

В Центральном командовании США рассказали о подготовке к возможной операции в Иране с применением наземных сил.

На Ближний Восток к границам с Ираном прибыли 2 500 американских морских пехотинцев и 2 500 моряков в составе ударной группы десантного корабля USS Tripoli (LHA-7).

Об этом сообщает сайт Charter97.org со ссылкой на Центральное командование США.

На борту корабля размещены транспортные самолеты, ударные истребители, десантная техника и тактические подразделения.

По мнению политического аналитика, главным вызовом для США остается проблема контроля над обогащением урана в Иране.

