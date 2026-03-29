Арина Соболенко выиграла «тысячник» в Майами и вошла в историю 20 29.03.2026, 9:59

Арина Соболенко

Фото: Getty Images

В финале белоруска обыграла четвертую ракетку мира американку Кори Гауфф.

Белорусская теннисистка Арина Соболенко в плотной борьбе одержала победу на «тысячнике» в Майами, пишет «Точка».

По ходу всего турнира первая ракетка мира не отдала своим соперницам ни одного гейма. Однако финальный матч против хозяйки корта – американки Кори Гауфф (№4 WTA) – стал исключением.

Свои притязания на титул белоруска обозначила уже в стартовом гейме. Арина Соболенко быстро взяла подачу Гауфф и повела в счете с брейком.

Как ни пыталась американка в дальнейшем вернуть упущенное, до брейк-поинтов дело так и не дошло. Зато под занавес партии о своем превосходстве напомнила сама Арина, увеличив преимущество до четырех геймов – 6:2

В отличие от стартового сета, вторая партия уже больше походила на финал «тысячника». Борьба в геймах, продолжительность которых значительно возросла, вышла на качественно новый уровень.

Кори Гауфф намертво вцепилась в собственную подачу, не давая белоруске вновь завладеть инициативой. Сама же Арина до поры до времени действовала в привычной для себя манере.

При счете 4:5 безукоризненная подача первой ракетки мира дала слабину. Гауфф заработала второй брейк-поинт в матче, реализация которого позволила ей перевести игру в третий сет.

Однако там ситуация вернулась на круги своя. Соболенко вновь сделала ранний брейк и уверенно довела партию до победы.

Финальная встреча завершилась со счетом 6:2, 4:6, 6:3.

Титул в Майами стал для белорусской теннисистки 24-м в карьере и 11-м на «тысячниках».

За победу первая ракетка мира получит чек в размере $1 151 380.

Добро пожаловать в элитный клуб

Триумф в Индиан-Уэллсе и Майами позволил Арине Соболенко стать пятой спортсменкой в истории, выигравшей «Солнечный дубль».

В мировом теннисе так называют связку этих двух американских турниров, которые традиционно проходят друг за другом в марте.

За всю историю обладательницами «Солнечного дубля» становились всего четыре теннисистки: дважды Штеффи Граф (1994-й, 1996-й), по разу – Ким Клейстерс (2005-й), Виктория Азаренко (2016-й) и Ига Свентек (2022-й).

Кроме того, в воскресенье, 29 марта, пройдет финальный матч мужского «Мастерса» в Майами. В нем вторая ракетка мира Янник Синнер встретится с чехом Ирджи Легечкой.

На минувшей неделе итальянец так же, как и Арина, завоевал титул в Индиан-Уэллсе. Теперь, в случае его победы в Майами, Соболенко и Синнер станут четвертым дуэтом в истории, синхронно оформившим «Солнечные дубли».

До них такое удавалось сделать только Штеффи Графф и Питу Сампрасу(1994-й), Роджеру Федереру и Ким Клейстерс (2005-й), Новаку Джоковичу и Виктории Азаренко (2016-й).

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com