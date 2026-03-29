Наследник иранского престола предупредил Трампа 22 29.03.2026, 10:13

Реза Пехлеви

«Змею не приручить».

Реза Пехлеви, сын последнего шаха Ирана, резко раскритиковал возможные переговоры США с остатками режима аятолл. Он выступил на конференции консерваторов в Техасе и обратился к Дональду Трампу. Пехлеви заявил, что исламская республика не способна измениться. Он подчеркнул, что «яд находится в ее ДНК».

Он отреагировал на сообщения о том, что Вашингтон рассматривает частичное соглашение для завершения войны. По его словам, такой шаг приведет лишь к короткой паузе. Затем, считает он, вернутся террор и ядерный шантаж. Пехлеви призвал добиваться полного демонтажа режима.

Он объяснил, что нельзя реформировать систему, которая десятилетиями сеяла нестабильность. Он отметил, что почти 50 лет власти сопровождались хаосом. По его мнению, ожидать от такого режима стабильности на Ближнем Востоке невозможно.

Пехлеви заявил, что если международное сообщество не доведет дело до конца сейчас, угроза со стороны Ирана только усилится. Он также раскритиковал прежнюю политику США. По его словам, все президенты, которые пытались «управлять угрозой», а не устранить ее, терпели неудачу.

Его заявление прозвучало на фоне активных военных действий США и Израиля. По сообщениям, значительная часть ракетных и ядерных возможностей Тегерана уже уничтожена. Ранее верховный лидер Али Хаменеи был ликвидирован в первый день войны.

Пехлеви представил себя как альтернативу нынешней власти. Он заявил, что способен привести страну к демократическому переходу. Он сообщил о создании цифровой платформы для перехода военных на его сторону. По его словам, к ней уже присоединились тысячи иранских военнослужащих, включая офицеров.

В завершение он заявил, что решающий удар нанесет сам иранский народ. Он подчеркнул, что в нужный момент призовет людей снова выйти на улицы.

