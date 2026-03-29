Лукашенко предъявили внушительный «счет» 43 29.03.2026, 21:44

У диктатора провал на провале.

Издание «Салідарнасць» спросило у белорусов внутри Беларуси, на какие изменения в стране в последнее время они обратили внимание и какие новшества повлияли на их жизнь. В результате получилась масштабная критика провалов Лукашенко по самым важным для людей направлениям. Имена всех собеседников изменены в целях безопасности.

Лариса (57 лет):

— Из последнего, появился лимит мобильного интернета. Уже на даче если один фильм посмотришь, на второй не хватает. Раньше муж мог скачивать часы музыки. Теперь если он скачает, мы все останемся без интернета. А мне иногда еще и поработать нужно.

Потому сейчас выбираем —либо музыка, либо фильмы, либо работать. Пришлось тариф изменить на более дорогой, но и тот все равно ограничен.

Этой зимой как-то особенно часто слышала про аварии: и в Малиновке, и в Сухарево из-за разных прорывов сидели без воды, без света или без всего сразу.

У нас была совсем небольшая авария, устранили за пару часов. Но теперь у меня дома на всякий случай есть пустая тара для воды.

Из того, на что обратила внимание, в подъездах перестали убирать вообще. Раньше хоть раз в год видела, что приходил кто-то с тряпками. Давно такого не вижу.

Осенью был период, когда постоянно везде на глаза попадались пакистанцы, индусы и другие иностранцы, как правило, они стояли кучками в центре с какими-то сумками, вещами.

В поликлиниках и больницах тоже стало много иностранцев-врачей — из Африки, Ближнего Востока, Азии. На их фоне кажется, что медиков-славян меньшинство. А, может, не кажется.

И китайцев тоже вижу много, например, в супермаркетах. Большинство в офисных костюмах. Что они у нас делают, не знаю.

Ольга (46 лет):

— За последние несколько лет напрочь забыто то, что существует государственная бесплатная медицина. Даже с простудой наша семья идет в частную клинику.

Как-то пару лет назад попробовала сходить к своему участковому врачу, мне открытым текстом сказали: вы же работаете, значит, можете гастроскопию оплатить, а очередь переполнена пенсионерами.

Также как-то узнала, что в районных поликлиниках должны быть маммографы и якобы женщины после 40 в приоритете на обследование. Попробовала позвонить записаться, сказали, что маммограф есть, но уже давно поломан. Почему не чинят, не знаю.

И анализы сложнее общего тоже не особо сделают в обычной поликлинике. Так и перестали мы туда обращаться.

Вообще нынешнее время с тем, что было даже в 2019 году, трудно сравнивать. Тогда мы жили в другой стране и строили планы, связанные с этой страной. Сейчас уже никто таких планов не строит.

Мы связывали свое будущее, какие-то надежды с Беларусью. Сейчас у меня и знакомых из моего окружения только одна цель — вывезти отсюда детей как можно быстрее.

Никакого будущего с этой страной мой круг знакомых уже не связывает. Как родители, однозначно пришли к выводу, что это не страна для жизни наших детей.

Я предприниматель. В 2020 году у ИП был единый налог 5%. Потом почти все виды деятельности, в том числе и мою, перевели на подоходный налог 20%.

А с прошлого года стали по-другому считать отчисления в ФСЗН. В результате я стала платить туда в три раза больше. Это ощутимо. То есть вроде бы у меня доход увеличился за эти годы, но власть все время ищет, как его урезать.

То, что такие меры не способствуют развитию частного бизнеса, мягко сказано. По-моему, предприниматели в Беларуси существуют исключительно из какого-то упрямства.

Ирина Петровна (71 год):

— Наверное, всем известно, как живут пенсионеры. Нам вроде бы добавляют какие-то проценты к пенсии, но, если честно, я даже не высчитываю. Потому что опережение роста цен идет такое, что я как опустилась к этому порогу бедности, так на нем и стою уже пару лет.

Теперь покупаю продукты самого дешевого сегмента. На овощи и фрукты даже не смотрю, знаю, что не по карману. Яблоки стоят 5 рублей!

Правда, сегодня была пенсия, и я не удержалась, купила себе один авокадо за 2,40 и два банана. Например, если покупаю пельмени, считаю, на сколько дней могу растянуть одну пачку.

Что касается медицинской помощи, то если бы дети не оплачивали мне визиты к врачам в частные клиники, я бы сама себе ничего не позволила. Там у гастроэнтеролога прием стоит 60 рублей, а у невролога вообще 120.

Но сейчас меня беспокоит даже не материальное положение, а то, как изменилось мое эмоциональное состояние. В том смысле, что у меня исчезла надежда на то, что вокруг что-то в ближайшее время изменится.

Все остановилось в одной точке и никуда не движется. Мне это тяжело осознавать. Я привыкла жить с ощущением полета, я очень энергичный, пытливый человек, всегда верила в будущее.

Теперь дети с внуками вынужденно уехали, а я живу с чувством скованности и страха, который меня абсолютно поработил.

У меня очень сократилось общение, потому что нет доверия к людям, все всего опасаются. Усиливается разница между уехавшими и оставшимися. Мы здесь живем как бы с обратным отсчетом времени, со знаком минус, идем в прошлое.

Но я смотрю на тех, кто уехал, родных, знакомых, они живут со знаком плюс, несмотря на то что им тяжело. Но у них идет движение вперед.

Раньше любила гулять в парке Янки Купалы, в Александровском скверике. Давно там не была и вот позавчера пошла — пустые скамейки. Когда-то все было заполнено. Теперь не вижу жизни на улицах города и для меня это так удивительно. Наверное, молодежь сидит в кафе-ресторанах, не знаю. Но где остальные?

Раньше была театралкой, сейчас никуда не хожу, потому что у меня нет ни денег, ни соответствующей обуви для театра. Вообще нет денег менять гардероб.

Проезд дорожает, а мне бы хотелось, чтобы у меня был какой-то проездной билет, если не бесплатный, то хотя бы льготный.

Анастасия (43 года):

— Очень прочувствовали оплату за коммунальные услуги, потому что квартира зарегистрирована на родственника-«тунеядца». А зимой прочувствовали и работу самих коммунальщиков, потому что в нашем районе снег практически не убирался. Только парковку приезжал трактор расчищать. Остальное чистили сами.

Дворника в нашем доме давно нет, он пропал где-то год назад. Ни подъезд, ни прилегающая территория не убираются.

В самом доме за последние пять лет примерно наполовину поменялись соседи. Насколько мы дружили со всеми старыми, настолько даже не знакомимся с новыми.

С собакой уже никуда не выйти просто так, только в наморднике и на коротком поводке. Когда она появилась, мы ездили с ней в транспорте, и никто нас не трогал. Теперь приняли новые правила перевозки собак в транспорте.

Недавно видела сцену в автобусе, люди зашли с йорком в переноске, и водитель не хотел ехать, потому что, видите ли, нельзя, чтобы в транспорте собака была без намордника. Пассажиры были в шоке, спрашивали у него, где продаются намордники на йорков.

Теперь нужно будет и обязательно регистрировать собак. Но у большинства они и так были зарегистрированы. Неужели они надеются собрать много денег с оставшихся?

Правда, когда денег нет совсем, наверное, любая сумма сгодится. Вот сначала за квартиры со всех начали «драть», сейчас по собакам пройдутся. Интересно, будут ли учитывать деревенских псов.

Но, главное, на что мы сдаем эти деньги — в нашем районе никогда не было и нет никаких площадок для собак. Многие места ограничили вход с собаками. Вместо того, чтобы развивать такую инфраструктуру.

Детей мы отправили учится в другие страны. Раньше они выбирали между нашими вузами. Но очень упало качество образования. Хорошие преподаватели продолжают уходить из школ.

Плюс сильно увеличили прием целевиков, урезав платников и бюджетников. А у целевиков требования другие, им необязательно иметь высокий балл. В общем, наши дети не нашли, где здесь можно учиться.

Цены растут постоянно, мы с мужем подсчитали, что за последние два года наша привычная продуктовая корзина подорожала на 30%. Сейчас заплатишь в магазине 50 рублей, а в сумке почти ничего.

К счастью, могу себе позволить спорт, это очень отвлекает.

На концерте последний раз была в 2020 году. С тех пор мне не нравятся те артисты, которые к нам приезжают.

Но иногда ходим с подругами в театр. Билеты во все стали раскупать чуть ли не за два месяца. Вокруг ТЮЗа вообще не понимаю ажиотажа. Знакомые ходили, потому что там остались спектакли на беларускай мове. Мы взяли билеты в РТБД, тоже на белорусскую постановку.

Екатерина (51 год):

— Этой зимой во время морозов в три раза больше платила за отопление. Мы живем в своем доме, у нас газовый котел.

Вообще, лично мое материальное положение за последние годы ухудшилось. Даже в мелочах, например, я перестала делать маникюр. До 2020 года могла себе позволить раз в месяц отдавать за него 50 рублей, сейчас, наверное, стоит больше, но для меня и 50 уже дорого.

Я не часто раньше ездила куда-то, но теперь от одной мысли, что такой возможности нет в принципе, совсем другое ощущение от жизни. .

Живем мы очень замкнуто. Несколько лет назад переехали в другой район. Интересно, что в прежние времена на старом месте мы знали всех соседей и вообще было нормально, там, шли мимо и зашли, посидели поговорили, поменялись рассадой.

А теперь в гости никто ни к кому не ходит, только здороваемся и то не со всеми.

Еще из примет этого времени, когда начинаю смотреть что-то в интернете, муж всегда просит закрыть окна — боишься уже на автомате.

Александр (52 года):

— Я работаю на стройке и знаю, что белорусские компании действительно подавали заявки на то, чтобы им прислали специалистов из Пакистана, Индии, Непала, Бангладеш — со всего этого региона. Такая возможность появилась в прошлом году. И наша компания также обращалась в агентство.

На самом деле 90% тех, кто приезжает, указывая, что они бетонщики, штукатуры и маляры, по факту, не имеют никого отношения к стройке. Максимум 10% из всех приезжающих действительно были какими- то специалистами.

Их устраивают наши зарплаты. Мы спрашивали, в некоторых странах получают 100 долларов в месяц. У нас на стройке рабочий сегодня может заработать 1000 долларов. Почему беларусы не стоят в очереди, чтобы зарабатывать такие деньги? Потому что их нет.

Просто физически нет людей, нормальных, ответственных, непьющих. Многие их тех, которые остались, как бы их назвать помягче… В общем, они приходят, конечно, но работают максимум до первой получки.

Поэтому все приглашают пакистанцев, перебирают, даже обучают тех, кто готов учиться. А желающих работать беларусов среднего возраста нет не только в строительстве. Насколько я знаю, и в других сферах отсутствует эта прослойка людей. И это то, что я не мог не заметить в последнее время.

Зато иностранцев вижу регулярно и на стройках, и в колхозе еще видел, они там и животноводами, и доярами работают. Спасают ли они ситуацию? На самом деле они лучше, чем многие беларусы, которые сейчас просятся на работу. Эти хоть не пьют.

Обратил внимание, что на стройках нет наших МАЗов, ездят только «китайцы». Куда идет наша техника — в Россию или африканские страны — не знаю, где они конкурентные, но у нас их нет.

Из того, что радует глаз, стал замечать, если после 2020 года был тренд и много всего закрывалось в сфере общепита, то теперь, тренд сменился и, наоборот, все время открываются какие-то уютные места, инфраструктура расширяется.

Но пессимизма добавляет изоляция страны. Нет технического развития. Я любопытный человек, всегда смотрю, что в мире происходит и сравниваю, как у нас. А у нас ничего не происходит. Обидно, что страна сильно отстает. Весь мир давно делает электрические машины, а мы радуемся бензиновым Белджи.

Из личных неудобств, отсутствие нормальных телевизионных каналов — Eurosport, Discovery. Конечно, их можно смотреть через шаринг, но уже не так удобно.

А еще даже меня, отца дочерей, пугает вся эта милитаризация. Куда ни глянь — билборды с военными и представителями силовых структур. Это основное направление, которое сейчас раздувает пропаганда, и это очень заметно.

Меня такое угнетает. В их понимании это патриотизм. Но в чем он заключается? В убийстве людей? Мы — небольшое государство, а значит, смысл всей этой милитаризации — просто огромная трата денег. Ни защищаться, ни нападать мы ни на кого не сможем. И зачем?

По-моему, надо идти другим путем, надо со всеми соседями договариваться, а не угрожать.

