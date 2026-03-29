Под Минском нашли редкий весенний гриб 8 29.03.2026, 10:42

4,762

Он считается «индикатором чистоты природы», но не все так просто.

Белорусская госгазета сообщила, что обнаружила в окрестностях деревни Новодворщины под Минском «редкий» весенний гриб — саркосцифу алую, который также называют «эльфовой чашей» или «бабушкиными ушками». Издание утверждает, что этот гриб считается «своеобразным индикатором чистоты природы», поскольку «никогда не растет в загрязненных местах из-за высокой чувствительности к грязи».

Также отмечается, что в Беларуси саркосцифу можно встретить, «но это скорее редкая удача, чем обычная находка».

Однако что это на самом деле за гриб?

Гриб, найденный в деревне под Минском, — это, вероятно, Sarcoscypha austriaca. Он входит в число основных европейских видов рода Sarcoscypha и широко известен как один из самых ярких ранневесенних грибов умеренного пояса. Визуально отличить ее от родственной саркосцифы алой (S. coccinea) практически невозможно — разница между ними видна только под микроскопом по форме волосков на внешней стороне гриба, пишет «Зеркало».

Эти грибы растут на гнилой древесине во влажных лесах, чаще весной на ветках и опавшей листве, которая еще не разложилась с осени.

Никаких научных доказательств того, что они считаются «индикатором чистоты природы», нет. Исследователи отмечают, что грибы действительно могут служить экологическими биоиндикаторами, используемыми для обнаружения загрязняющих веществ в окружающей среде с помощью визуального осмотра или лабораторного анализа. Однако это касается только определенных видов, например, водных грибов, то есть не все грибы признаны индикаторами.

Гриб считается съедобным, но даже после приготовления остается очень жестким.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com