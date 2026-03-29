Иран вербует детей для службы на блокпостах 29.03.2026, 10:49

Возраст новобранцев снизили до 12 лет.

Иранские власти начали в Тегеране кампанию по вербовке под названием «За Иран»: в ходе кампании регистрируют людей для вступления в ряды сил безопасности, снизив минимальный возраст новобранцев до 12 лет, пишет Alarabiya.

С таким заявлением выступил представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Тегеране Рахим Надали. Он заявил, что люди в возрасте от 12 лет могут зарегистрироваться, чтобы помочь КСИР и молодежному добровольческому ополчению «Басидж» противостоять Соединенным Штатам, которые КСИР называет «глобальным агрессором».

В сообщении также значится, что в задачи детей-новобранцев входят сбор данных по безопасности, оперативное патрулирование, а также организация ночных автоколонн в городе. Отметим, что с начала войны по всему Тегерану появилось множество контрольно-пропускных пунктов, о которых сообщают местные жители — на некоторых из них дежурят подростки в штатском, но с автоматами.

По словам Надали, на контрольно-пропускных пунктах и патрулях «Басидж», которые расположены по всей столице Ирана, находится множество добровольцев из числа молодежи и подростков. Он также отметил, что учитывая возраст желающих, КСИР было принято решение снизить минимальный возраст добровольцев до 12 лет.

Жители Тегерана также рассказали, что видели вооруженных подростков по всему городу с начала войны Ирана с США и Израилем. Например, по словам одного из местных жителей, военные пикапы с установленным на них тяжелым вооружением блокируют дороги и обыскивают автомобили.

«Когда ракета попадает в какое-либо место, территория немедленно оцепляется. Неподготовленные подростки с автоматами Калашникова выкрикивают приказы людям — «стойте здесь, стойте там» — и регулярно производят предупредительные выстрелы в воздух», — отмечает местный житель.

Другой житель Тегерана рассказал, что по ночам сторонники режима используют авто, оборудованные громкоговорителями, и флаги, устраивая шумные шествия и выкрикивая лозунги на улицах.

