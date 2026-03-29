В США вспыхнула крупнейшая волна протестов против Трампа 61 29.03.2026, 10:54

Массовые акции охватили более 3200 городов во всех 50 штатах

В Соединенных Штатах прошла третья волна масштабных протестов движения No Kings («Нет королям»), направленных против политики президента Дональда Трампа. Акции охватили более 3200 городов во всех 50 штатах и стали одними из крупнейших за последнее время, пишет Reuters.

По данным организаторов, предыдущие две волны протестов уже привлекли миллионы участников, а текущая кампания продемонстрировала рост активности в небольших городах — почти на 40% по сравнению с первым выступлением движения в июне прошлого года.

Крупнейшие митинги прошли в Нью-Йорке, Далласе, Филадельфии и Вашингтоне, однако большинство мероприятий состоялось за пределами мегаполисов.

Одной из ключевых точек стала акция в Сент-Поле, где тысячи людей собрались у здания капитолия штата. Участники держали плакаты с фотографиями граждан США Рене Гуд и Алекса Претти, погибших в результате действий федеральных иммиграционных служб.

Губернатор Миннесоты Тим Уолз, выступая перед протестующими, заявил, что именно они являются «сердцем и душой» страны, а их сопротивление — это борьба за демократию и верховенство закона.

С критикой президента также выступил сенатор Берни Сандерс, подчеркнув, что американцы не допустят перехода страны к авторитаризму или олигархии. Музыкальную поддержку митингу оказал Брюс Спрингстин, исполнив песню, посвященную последствиям иммиграционной политики.

В Нью-Йорке десятки тысяч человек растянулись на более чем десять кварталов Манхэттена. Актер Роберт Де Ниро, один из организаторов акции, заявил, что ни один президент ранее не представлял «такой экзистенциальной угрозы свободам и безопасности».

В Далласе протесты сопровождались столкновениями с контрдемонстрантами, включая группу, связанную с Proud Boys. Полиция задержала несколько человек после стычек.

Напряженной оставалась ситуация и в Лос-Анджелесе, где правоохранительные органы применили слезоточивый газ после того, как часть протестующих начала бросать предметы в сторону федерального здания. Министерство внутренней безопасности сообщило о раненых сотрудниках.

Протесты проходят на фоне падения рейтинга одобрения Трампа — согласно опросу Reuters/Ipsos, он снизился до 36%, что стало самым низким показателем с момента его возвращения в Белый дом.

Организаторы движения отмечают, что протестная активность растет в преддверии промежуточных выборов в Конгресс США, которые состоятся в ноябре. Особенно заметен рост вовлеченности в традиционно республиканских штатах, таких как Айдахо, Вайоминг, Монтана и Юта.

Дополнительным фактором мобилизации стало недовольство военными действиями США и Израиля против Ирана, продолжающимися уже несколько недель. Многие участники акций заявляют, что выступают против расширения конфликта и требуют пересмотра внешней политики страны.

