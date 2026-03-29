закрыть
29.03.2026, 10:59
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Егор Шарангович помог «Калгари» обыграть «Ванкувер» Никиты Толопило

  • 29.03.2026, 10:59
Егор Шарангович помог «Калгари» обыграть «Ванкувер» Никиты Толопило
Егор Шарангович

Белорусское дерби в НХЛ.

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Калгари Флэймз» дома обыграл «Ванкувер Кэнакс» со счетом 7:3, пишет «Прессбол».

Белорусский нападающий «Калгари» Егор Шарангович играл во втором звене и отдал голевой пас на 22-й минуте. 27-летний форвард провел на площадке 14 минут 51 секунду, нанес 2 броска, совершил 2 перехвата, выиграл одно вбрасывание и завершил игру с показателем полезности «+2».

В нынешнем розыгрыше НХЛ Шарангович провел 69 матчей и набрал 27 (14+13) очков при показателе полезности «-20».

Белорусский вратарь «Ванкувера» Никита Толопило вышел на лед с первых минут. 25-летний белорус пропустил 4 шайбы и провел на площадке лишь 24 минуты 36 секунд при проценте отраженных бросков 63,6%. Толопило сменил Кевин Ланкинен, пропустивший 3 шайбы.

В текущем сезоне НХЛ Толопило провел 16 матчей.

После 73 матчей «Калгари» набрал 70 очков и занимает 14-е место в таблице Западной конференции. «Ванкувер» с 50 очками после 72 игр расположился на последней, 16-й позиции в Западной конференции.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

