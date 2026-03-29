The Telegraph: Удары ВСУ по российскому экспорту нефти достигли сильнейшего эффекта за 4 года 3 29.03.2026, 11:14

РФ не успевает восстанавливать поврежденные заводы.

Украина за последнюю неделю усилила свои атаки по российским нефтяным узлам, стремясь свести на нет прибыль России от резкого роста цен на нефть и ослабления санкций, пишет The Telegraph.

Так, на этой неделе украинские беспилотники четыре раза подряд атаковали нефтяные узлы в Балтийском море России, среди которых Усть-Луга, один из главных российских экспортных центров нефтепродуктов, через который ежегодно проходит около 18 миллионов тонн мазута, и соседний Приморск, еще один важный российский порт. На новых спутниковых снимках из Усть-Луги видны густые завесы смога, а также повреждения резервуаров для хранения и технических эстакад. В порту Приморска также продолжается пожар, предположительно, из-за разлива нефти.

По данным Reuters, терминал в Усть-Луге до сих пор закрыт после предыдущих атак, что поставило под угрозу переработку нефти на четырех крупнейших российских нефтеперерабатывающих заводах. Кириши, Ярославль, Москва и Рязань, перерабатывающие около 400 000 баррелей нефти в сутки, могут быть вынуждены сократить объемы поставок сырой нефти из-за ограничений в судоходстве.

Аналитики предполагают, что атаки могут представлять «серьезную угрозу» способности Кремля экспортировать нефть, являющуюся его основным экспортным товаром и жизненно важной составляющей экономики страны. На долю нефтегазового сектора в 2024 году приходилось около 30 процентов федерального бюджета России.

«Это самая серьезная угроза экспорту российской нефти и нефтепродуктов с начала войны. Продуманность, масштаб и направленность атак, а также их время и исполнение – все это вместе создало эффект, который я лично не могу вспомнить за более чем четыре года войны», – заявил энергетический аналитик Борис Аронштейн.

Частично успех недавних ударов объясняется их настойчивостью, заявил Исаак Леви, аналитик Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA).

«Пока Россия восстанавливала поврежденные нефтеперерабатывающие заводы в течение нескольких недель, кампания Украины по неоднократным ударам беспилотников намеренно замедлила сроки восстановления», – сказал он.

При этом темп атак не показывает признаков снижения. В ночь на субботу Украина нанесла удар по нефтеперерабатывающему заводу «Славнефть-ЯНОС» в центральном российском городе Ярославле, одному из пяти крупнейших нефтеперерабатывающих заводов страны, с объемом производства более 15 миллионов тонн в год.

Тем временем, украинская ракета собственного производства «Фламинго» была использована для удара по заводу по производству взрывчатых веществ в Самарской области, где, по утверждению Украины, ежегодно производится более 30 000 тонн взрывчатых веществ военного назначения.

