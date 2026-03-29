Новый Land Rover станет самым дешевым 6 29.03.2026, 11:29

3,708

Появились первые «живые» фото.

Новая модель Land Rover, которую разрабатывают совместно с Chery в Китае, – долгожданный автомобиль. Машина станет самой дешевой в линейке производителя и откроет путь к созданию отдельного модельного ряда.

Кроссовер Land Rover Freelander 2027 модельного года вернет в линейку знаменитое название. Когда-то Freelander был очень популярным, но эту модель давно не производят. Carscoops показывает живые фото автомобиля, который скоро дебютирует официально.

Имя Freelander впоследствии превратится в отдельную линейку автомобилей. Дизайн Land Rover Freelander 2027 модельного года пока нельзя распознать полностью, но мы видим элементы геометричных форм.

Фото: carscoops.com

Недорогой кроссовер Land Rover Freelander уже отправился на дорожные испытания как предсерийный прототип. Это первенец новой линейки моделей, которые разрабатывают совместно с Chery на китайской платформе.

Ожидаются три ряда кресел в просторном салоне, полностью электрические модификации и гибридные силовые установки.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com