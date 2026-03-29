«Как будто визит Третьего рейха» 29.03.2026, 11:43

В Конгрессе США возмутились приездом российской делегации в Капитолий.

Члены Конгресса США раскритиковали встречу отдельных американских представителей с делегацией России в Капитолии.

Об этом сообщает Politico.

Ранее в Вашингтоне приземлился самолет с российской делегацией, предположительно прибывшей для встречи с американскими конгрессменами.

Российские пропагандисты утверждали, что возглавит группу заместитель представителя комитета по международным делам в парламенте и внук >

Вячеслава Молотова, соратника Иосифа Сталина Вячеслав Никонов. Организовать встречу должна была представительница от США Анна Паулина Луна. Ранее она заявляла о преследовании христиан в Украине.

Позже Луна опубликовала общие фотографии членов Конгресса и четырех депутатов Думы России.

«Сегодня, впервые за четверть века, пять членов Конгресса встретились с пятью депутатами российской Думы, чтобы обсудить мирные и двусторонние отношения. Как представители двух крупнейших ядерных государств мира мы обязаны нашим гражданам открытым диалогом, идеями и открытыми линиями коммуникации», — написала Луна.

При этом другие представители Конгресса США, поддерживающие Украину, подвергли критике решение разрешить российской делегации прибыть в США и организовать встречу.

Член Палаты представителей от Демократической партии Майк Квигли написал, что этот визит означает «масштабную угрозу безопасности для спикеров, Конгресса и самой демократии».

К критике присоединились и американские политики от Республиканской партии — республиканец и член Палаты представителей Джо Уилсон сравнил встречу с российской делегацией с «визитом Третьего рейха».

«Как врагов американского образа жизни и виновники отвратительных массовых убийств, представителей военного преступного режима Путина не должны принимать никоим образом», — заявил Уилсон.

Демократический конгрессмен Джейми Раскин назвал российского диктатора Владимира Путина «наставником и хорошим другом» президента Дональда Трампа, также обвинил Луну в «частном туре по Капитолию сторонникам Путина».

«Возможно, она научилась от своих российских товарищей, как быть послушной авторитарному президенту» — сказал Раскин.

Сенатор-демократ Джин Шахин подчеркнула, что подсанкционные российские чиновники не прибыли в США «просто так» — им выдали визы и разрешили прибыть.

