«Как будто визит Третьего рейха»15
- 29.03.2026, 11:43
В Конгрессе США возмутились приездом российской делегации в Капитолий.
Члены Конгресса США раскритиковали встречу отдельных американских представителей с делегацией России в Капитолии.
Об этом сообщает Politico.
Ранее в Вашингтоне приземлился самолет с российской делегацией, предположительно прибывшей для встречи с американскими конгрессменами.
Российские пропагандисты утверждали, что возглавит группу заместитель представителя комитета по международным делам в парламенте и внук >
Вячеслава Молотова, соратника Иосифа Сталина Вячеслав Никонов. Организовать встречу должна была представительница от США Анна Паулина Луна. Ранее она заявляла о преследовании христиан в Украине.
Позже Луна опубликовала общие фотографии членов Конгресса и четырех депутатов Думы России.
«Сегодня, впервые за четверть века, пять членов Конгресса встретились с пятью депутатами российской Думы, чтобы обсудить мирные и двусторонние отношения. Как представители двух крупнейших ядерных государств мира мы обязаны нашим гражданам открытым диалогом, идеями и открытыми линиями коммуникации», — написала Луна.
При этом другие представители Конгресса США, поддерживающие Украину, подвергли критике решение разрешить российской делегации прибыть в США и организовать встречу.
Член Палаты представителей от Демократической партии Майк Квигли написал, что этот визит означает «масштабную угрозу безопасности для спикеров, Конгресса и самой демократии».
К критике присоединились и американские политики от Республиканской партии — республиканец и член Палаты представителей Джо Уилсон сравнил встречу с российской делегацией с «визитом Третьего рейха».
«Как врагов американского образа жизни и виновники отвратительных массовых убийств, представителей военного преступного режима Путина не должны принимать никоим образом», — заявил Уилсон.
Демократический конгрессмен Джейми Раскин назвал российского диктатора Владимира Путина «наставником и хорошим другом» президента Дональда Трампа, также обвинил Луну в «частном туре по Капитолию сторонникам Путина».
«Возможно, она научилась от своих российских товарищей, как быть послушной авторитарному президенту» — сказал Раскин.
Сенатор-демократ Джин Шахин подчеркнула, что подсанкционные российские чиновники не прибыли в США «просто так» — им выдали визы и разрешили прибыть.