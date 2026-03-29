Иранский режим в панике прячет командиров 29.03.2026, 11:46

В Армии обороны Израиля раскрыли детали.

В последние дни зафиксировала перемещение иранских штабных структур в мобильные объекты после того, как многие стационарные командные центры были поражены ударами в ходе войны. Это делается в попытке усложнить их обнаружение и нанесение ударов.

Об этом сообщает сайт Charter97.org со ссылкой на пресс-службу Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Во время волны ударов по Тегерану, как сообщает армия, израильские ВВС бомбили несколько из этих временных штабов, где в тот момент находились иранские командиры. Кроме того, в рамках этой серии ударов ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по десяткам объектов, связанных с производством и хранением баллистических ракет, системам ПВО и наблюдательным пунктам.

Как уже сообщалось, военный корреспондент Ави Ашкенази отмечает, что ЦАХАЛ фактически вступает в новую фазу противостояния с Ираном на фоне резкой эскалации сразу в нескольких регионах. По его оценке, последние сутки оказались одними из самых тяжелых: зафиксированы потери среди израильских военнослужащих, продолжаются обстрелы со стороны Ирана и Ливана, а также пострадали гражданские лица.

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com