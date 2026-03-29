Закрепится ли доллар выше трех белорусских рублей в апреле? 5 29.03.2026, 11:59

Эксперт ответил.

В марте финансовые рынки наконец вышли из спячки: доллар на время перепрыгнул отметку в 3 белорусских рубля, нефть на фоне обострения на Ближнем Востоке уверенно пошла вверх, а золото, напротив, неожиданно обвалилось почти на 20%. Волатильность вернулась сразу во все ключевые активы, и рынок снова начал реагировать на новости буквально в моменте. Чего ждать от валют в апреле — журналисты Onliner спросили у эксперта Александра Козлова, финансового аналитика, кандидата экономических наук.

Кто оказался точнее в марте — читатели или эксперт?

В начале марта Александр Козлов дал прогноз по ключевым активам, а читатели проголосовали за свои варианты. Сравниваем, кто оказался точнее.

По доллару эксперт ожидал роста к диапазону 2,9—3 рубля. В итоге курс составил около 2,95. При этом большинство читателей тоже ставили на рост (3073 против 1020) — здесь правы и эксперт, и наша аудитория.

По российскому рублю прогнозировалось ослабление до 80—85 за доллар. По факту на конец месяца он составил около 81,2 — прогноз эксперта и 2246 проголосовавших читателей полностью подтвердился.

По евро Козлов делал ставку на более сильный доллар и давление на евро. В итоге пара вышла на уровень 1,15. Эксперт оказался точнее. Читатели же чаще голосовали за рост евро (1690 против 1278) — этот сценарий не реализовался.

По нефти ожидался рост — и он произошел. На конец месяца котировки поднялись до 106 долларов. Здесь, помимо эксперта, прав оказался еще 2601 читатель.

Как и предрекал аналитик, золото действительно скорректировалось, причем достаточно больно для инвесторов — с $5400 до $4500. Читатели в большинстве своем ожидали, что золото не будет дешеветь (1703 против 1173) — и ошиблись.

Доллар

В марте доллар таки смог взять планку в 3 белорусских рубля — пусть и ненадолго. Повторит ли он такой финт в апреле?

— Доллар сейчас чувствует себя уверенно, и это во многом связано с политикой ФРС. Ставка в США осталась без изменений — на уровне 3,5—3,75%, и это важный сигнал для рынка. Регулятор не спешит смягчать условия, а значит, доллар продолжает оставаться привлекательным для инвесторов. На этом фоне спрос на американскую валюту сохраняется высоким.

Плюс к этому добавляется фактор политической риторики США. Она сейчас достаточно жесткая, и это усиливает глобальное влияние доллара. Многие страны снова начинают активнее держать резервы в долларах, а капитал перетекает в американские активы. Поэтому в апреле я не вижу предпосылок для ослабления — доллар будет оставаться сильным и вполне может снова тестировать уровни около 3 белорусских рублей.

Российский рубль

В марте российский рубль тоже штормило, валюта проседала до 86 рублей за доллар, но быстро набирала силу и стабилизировалась в районе 80 рублей за доллар. Что будет дальше?

— Здесь важно понимать, что российский рубль сейчас во многом управляемый. Центральный банк России недавно снизил ключевую ставку до 15%, и это, с одной стороны, фактор давления на рубль. Но с другой — у государства достаточно инструментов, чтобы удерживать курс в нужных границах. Это и валютные ограничения, и контроль потоков капитала.

Также сейчас играет роль налоговый период и дорогая нефть. Экспортеры продают валютную выручку, что поддерживает рубль. При этом сама нефть остается на высоких уровнях, а это ключевой фактор для российской экономики. В итоге в апреле я ожидаю, что российский рубль останется в диапазоне 80—90 рублей за доллар.

Евро

Евро в марте выглядел достаточно стабильно, но вот разрыв с долларом заметно сократился. И дело тут не совсем в слабости европейской валюты. Аналитик Александр Козлов обращает внимание на ключевой фактор — усиление доллара.

— Здесь важно понимать, что движение было не столько из-за слабости евро, сколько из-за укрепления доллара. Американская валюта заметно подорожала, и за счет этого разница между ними сократилась. То есть евро сам по себе не просел критично — просто доллар стал сильнее.

В апреле, на мой взгляд, эта ситуация сохранится. Доллар остается более привлекательным активом, и это будет сдерживать рост евро. Поэтому я ожидаю диапазон пары 1,10–1,15.

Нефть

Нефть в марте уверенно пошла вверх — и главным драйвером снова стала геополитика. Вопрос теперь один: скоро конец или это только начало?

— Нефть сейчас в первую очередь зависит от геополитики. Ситуация в Персидском заливе остается напряженной, есть риски эскалации, разговоры о возможных сухопутных операциях в Иране. Это создает риски для поставок и поддерживает цены.

Даже если с фундаментальной точки зрения есть основания для коррекции, геополитика не дает рынку снижаться. Поэтому в апреле я ожидаю сохранение восходящего тренда. Делать ставку на падение нефти сейчас преждевременно — скорее всего, цены будут оставаться высокими и расти дальше.

Золото

После резкого падения почти на 20% золото выбило из колеи многих инвесторов. Казалось, что спокойнее в мире не становится и защитный актив, коим является золото, будет расти дальше. Но рынок показал обратное.

— Золото было переоценено, и его падение — это нормальная коррекция после сильного роста. Сейчас на первый план выходит доллар, который выглядит более привлекательным для инвесторов. Капитал перетекает в американскую валюту, и на этом фоне золото теряет позиции. В апреле я ожидаю продолжение снижения. Сильного восстановления пока не будет — доллар остается главным защитным активом.

Биткоин

В марте биткоин вел себя нервно: то падал на новостях о конфликте в Иране, то отскакивал на заявлениях о переговорах. Рынок криптовалюты буквально живет заголовками. Своим взглядом делится Мал Зейн, региональный менеджер криптобиржи CoinEx в СНГ.

— Биткоин сейчас напрямую зависит от геополитики, и ключевой фактор — это ситуация на Ближнем Востоке. В марте мы видели, как криптовалюта двигалась в диапазоне $66 000—76 000.

Уже сейчас рынок негативно отреагировал на затягивание переговоров и перенос решений по возможной операции: биткоин опускался в район $68 000—69 000. Если начнется наземная операция в Иране, мы можем увидеть падение до $63 000. При усилении конфликта и ударах по нефтегазовой инфраструктуре — вплоть до уровней ниже $60 000.

При этом важно, что настроения на рынке остаются скорее позитивными. Инвесторы считают, что текущая ситуация не сопоставима с кризисом 2022 года. Поэтому сильной и затяжной коррекции никто не ждет — наоборот, многие воспринимают просадки как возможность зайти в рынок.

Если переговоры между США и Ираном завершатся успешно, биткоин может очень быстро отреагировать ростом — до $83 000 буквально за несколько дней. А при стабилизации ситуации и снижении цен на нефть возможен рост и к $100 000.

