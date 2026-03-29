Болгария выдала США финансистов Януковича за разграбление Донбасса 3 29.03.2026, 12:01

Протест Москвы проигнорирован.

Болгария экстрадировала в Соединенные Штаты Америки двух россиян, близких к экс-президенту Виктору Януковичу, которые участвовали в разграблении оккупированного Донбасса.

Об этом сообщили российские СМИ, ссылаясь на МИД РФ, передает Dialog.UA.

Речь идет о гражданах РФ Олеге Ольшанском и Сергее Ивине. Апелляционный суд Болгарии одобрил экстрадицию россиян по запросу США. В минувший четверг, 26 марта, Болгария передала этих персонажей американской стороне для суда.

Российский МИД оказывал сильнейшее давление на болгарские власти, требуя освободить Ивина и Ольшанского, передав их РФ. Однако ничего не добился.

«София не прислушалась к призыву Москвы», - отмечают российские СМИ.

52-летний российский финансист Ивин был арестован в аэропорту Софии в октябре минувшего года. Основанием стало уголовное дело, которое заведено против него во Флориде (США) по статьям о нарушении санкций и отмыванию средств. Ивин близок к прокремлевскому олигарху Сергею Курченко и экс-президенту Виктору Януковичу.

Согласно материалам дела, он создал преступную сеть, через которую продал примерно на $350 млн металлургической продукции, произведенной на оккупированном Донбассе.

Поддельные документы скрывали связь с Курченко и тот факт, что продукция поступала из Донбасса, оккупированного российскими войсками. 54-летний Ольшанский задержан по этому же делу.

