Болгария выдала США финансистов Януковича за разграбление Донбасса3
- 29.03.2026, 12:01
Протест Москвы проигнорирован.
Болгария экстрадировала в Соединенные Штаты Америки двух россиян, близких к экс-президенту Виктору Януковичу, которые участвовали в разграблении оккупированного Донбасса.
Об этом сообщили российские СМИ, ссылаясь на МИД РФ, передает Dialog.UA.
Речь идет о гражданах РФ Олеге Ольшанском и Сергее Ивине. Апелляционный суд Болгарии одобрил экстрадицию россиян по запросу США. В минувший четверг, 26 марта, Болгария передала этих персонажей американской стороне для суда.
Российский МИД оказывал сильнейшее давление на болгарские власти, требуя освободить Ивина и Ольшанского, передав их РФ. Однако ничего не добился.
«София не прислушалась к призыву Москвы», - отмечают российские СМИ.
52-летний российский финансист Ивин был арестован в аэропорту Софии в октябре минувшего года. Основанием стало уголовное дело, которое заведено против него во Флориде (США) по статьям о нарушении санкций и отмыванию средств. Ивин близок к прокремлевскому олигарху Сергею Курченко и экс-президенту Виктору Януковичу.
Согласно материалам дела, он создал преступную сеть, через которую продал примерно на $350 млн металлургической продукции, произведенной на оккупированном Донбассе.
Поддельные документы скрывали связь с Курченко и тот факт, что продукция поступала из Донбасса, оккупированного российскими войсками. 54-летний Ольшанский задержан по этому же делу.