Песков теряет контроль над словами 7 Телеграм-канал «Призрак экономики»

29.03.2026, 12:24

14,736

Дмитрий Песков

«Прикрыть» шефа не получилось.

Песков нередко теряет контроль над словами, выскакивая на волю, с веселым гиканьем и присвистом, высунув от удовольствия язык, они тянут скоморошье пресс-секретарское величество в булькающее болото ассоциаций, туда, где он вряд ли хотел бы оказаться.

Так и сейчас. Песков метнулся оправдывать своего шефа, по сообщениям прессы, предложившего богатым российским бизнесменам внести добровольные взносы в бюджет, в котором образовалась чудовищная дыра из-за «спецоперации» Путина. Дескать, инициатива от Путина не исходила.

Песков высказался так:

«Один из участников встречи действительно говорил о том, что для государства он считает необходимым выделение определенной, очень крупной суммы денег».

И неожиданно пресс-секретарь добавил:

«Это было его семейное решение»

В каком смысле? Какая еще «семья»?

В российском политическом словаре слово «семья» относится к части окружения Ельцина, которая проталкивала на пост президента Путина, ставшего несменяемым.

Но есть и еще одно определение слова «семья».

Тот самый не названный «бизнесмен», который, по словам Пескова сделал предложение добровольно внести деньги в бюджет, аргументировал это тем, что большинство участников встречи «начинали бизнес в 90-х годах и в основном начало это было связано с государством». Раз так, то Песков сделал вывод: «Поэтому сейчас многие считают своим долгом сделать такие взносы».

То есть это – «семья»? Сцепка «государства» и «бизнеса», который связан с «государством». Другими словами, вместо настоящей частной собственности и определенных законом отношений – условная частная собственность и какие-то мутные связи «ты – мне, я – тебе».

Об этом можно сказать короче, одним словом – мафия. Песков отлично раскрыл тему.

P.S. Прямо так и поверили Пескову, что олигархи по доброй воле решили отдать огромные деньги. Они за куда меньшие суммы удавятся. Природа этой «добровольности» в нашей стране хорошо известна, порядок носит название «добровольно-принудительного».

