В Беловежской пуще появились первые признаки весны 2 29.03.2026, 12:55

Зацвели первоцветы.

В национальном парке «Беловежская пуща» в лесах появились первые признаки весны — зацвели первоцветы, среди которых особенно выделяется перелеска благородная, также известная как печеночница (Hepatica nobilis), сообщает сайт национального парка.

Этот лесной цветок относится к числу самых ранних весенних растений и начинает цвести практически сразу после схода снега. Его тонкий стебель поднимается из земли и несет на вершине небольшой синий цветок. Внутри него расположены изящные белые тычинки, а в центре — мелкие зеленоватые пестики.

Особенность печеночницы заключается в том, что ее цветочные почки формируются заранее — еще с осени. Они находятся в почках у поверхности почвы, и уже в них можно различить зачатки лепестков, которые к весне приобретают характерный голубой оттенок.

Растение живет по собственному многолетнему циклу: каждый год его корневище образует новый слой придаточных корней. По количеству таких «колец» можно приблизительно определить возраст растения.

Цветение происходит одновременно со старыми, перезимовавшими листьями, которые за зиму темнеют. Ученые предполагают, что их темный оттенок может помогать растению быстрее прогреваться, аккумулируя солнечное тепло ранней весной.

Период цветения печеночницы крайне короткий — всего 8−10 дней. В это время растение особенно уязвимо: на ночь и перед дождем цветки закрываются и склоняются к земле, защищая себя от холода и влаги.

