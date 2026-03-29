«Путину следовало читать реальную историю, а не сказки о печенегах» 9 29.03.2026, 13:25

Григорий Тамар

Как одним ударом «выбить трон» из-под главы Кремля.

Израильский историк Григорий Тамар высказал мнение, что пора нанести удар по Министерству обороны или Генштабу РФ.

Чтобы приблизить момент падения путинского режима, важно поразить те военные объекты в Москве, которые для россиян являются «сакральными», сообщил Григорий Тамар. Есть смысл нанести удар по Генеральному штабу РФ или Министерству обороны, что заметно пошатнет образ «могущественной» российской армии и «сильного лидера» Путина.

Свое предложение израильский эксперт озвучил в интервью для Александра Демченко на канале YouTube.

«Это, безусловно, должен быть комплекс факторов. То, что я говорил Украине четыре года с момента начала войны, что необходимо нанести очень впечатляющий удар по военным символам государственности. Воронка на месте Министерства обороны РФ - это серьезная заявка на социальные перемены. Это разрушение представления о сакральности власти у россиянина. Давайте не будем забывать про национальные архетипы», - раскрыл суть своего предложения военный историк. После этого Тамар добавил: «Путин, когда начинал войну с вами, должен был немножко реальную историю почитать, а не только о печенегах всякие сказки. Так вот это должен быть комплекс факторов. Вот это ощущение сакральности, которое у россиян создают вот эти символы власти, их нужно ломать через колено. Не надо бояться последствий. Украинцам бояться уже нечего. Всем, чем вас могли напугать, вас напугали».

