31 марта 2026, вторник, 14:05
В России атакована промзона предприятия «Тольяттиазот»

Вспыхнул нетипичный пожар.

В воскресенье, 29 марта, в Самарский области России была совершена атака на промышленную зону химического предприятия «Тольяттиазот». Об этом свидетельствует нетипичный пожар на производстве, пишет OBOZ.UA.

В то же время российские власти подтвердили факт атаки. Об этом сообщает Telegram-канал Exilenova+.

В районе предприятий прогремели взрывы, после чего возник пожар с необычной сигнатурой – подобные случаи ранее связывали с атаками беспилотников по промышленным объектам.

В Самарской области под ударом могла оказались промзона химического завода: что известно

Губернатор Самарской области заявил, что утром регион подвергся атаке беспилотников.

«Сегодня утром ВСУ атаковали средствами БпЛА промышленное предприятие в Тольятти. По предварительной информации, пострадавших нет. Работают оперативные службы», – сообщил он.

Губернатор Андрей Федорищев также призвал местных жителей не снимать и не распространять фото и видео с места событий, а в случае обнаружения обломков дронов – обращаться в экстренные службы.

В общем, за чуть более чем месяц в России произошло не менее 14 атак на объекты химической промышленности. Под удары попадали предприятия, связанные с производством удобрений и компонентов, которые могут использоваться в военной сфере.

Кроме того, удалось ряд военных объектов российских войск на оккупированных территориях Украины.

