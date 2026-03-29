Украина наносит удар по главному источнику доходов Кремля 3 29.03.2026, 16:05

Для России возникла самая серьезная угроза с начала войны.

Атаки Сил обороны Украины на нефтяные объекты России могут представлять «серьезную угрозу» способности Кремля экспортировать нефть, которая остается основным экспортным товаром и фундаментом российской экономики.

Об этом пишет британская газета The Telegraph в развернутом материале, посвященном украинским ударам по российскому экспорту нефти в течение текущей недели.

Автор материала констатирует, что Украина усилила свои атаки, стремясь свести на нет прибыль России от резкого роста цен на нефть и ослабления санкций, которые увеличили доходы Москвы на фоне войны США и Израиля против Ирана.

Так, на этой неделе рои украинских беспилотников неоднократно атаковали нефтяные узлы в Балтийском море России, среди которых Усть-Луга, один из главных российских экспортных центров нефтепродуктов, через который ежегодно проходит около 18 миллионов тонн мазута, и соседний Приморск — еще один ключевой российский порт.

Рекордное количество дронов пролетело почти рекордные расстояния, обходя эшелоны противовоздушной обороны и нанося смертельный удар по некоторым из наиболее важных объектов России, пишет The Telegraph. Кириши, Ярославль, Москва и Рязань, перерабатывающие около 400 000 баррелей нефти в сутки, могут быть вынуждены уменьшить объемы поставок сырой нефти из-за ограничений в судоходстве.

По мнению аналитиков, атаки могут представлять «серьезную угрозу» способности Кремля экспортировать нефть, которая является его основным экспортным товаром и ядром российской экономики. На нефтегазовый сектор в 2024 году приходилось около 30 процентов федерального бюджета России, указывает автор статьи.

В публикации также приводится тезис энергетического аналитика Бориса Аронштейна, который отметил, что «это самая серьезная угроза экспорту российской нефти и нефтепродуктов с начала войны».

Он также указал на продуманность, масштаб, направленность атак и выбранное время для их осуществления. Все это, по его словам, привело к эффекту, который лично он не смог вспомнить за более чем четыре года большой войны.

В свою очередь Исаак Леви, аналитик Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA) указал, что частично эффект от недавних ударов объясняется их настойчивостью.

При этом темп атак не снижается, констатирует The Telegraph.

В ночь на 23 марта дроны атаковали порт Приморск — крупнейший российский нефтеналивной порт на Балтике.Там вспыхнул пожар. Генштаб ВСУ подтвердил поражение нефтяного терминала Транснефть — порт Приморск, где был поврежден резервуарный парк и нефтеналивная инфраструктура.

В ночь на 25 марта дроны поразили российский экспортный порт Усть-Луга — на месте атаки вспыхнул масштабный пожар.

27 марта сообщалось о новых ударах и пожарах в портах Приморск и Усть-Луга.

В ночь на 29 марта дроны снова атаковали порт Усть-Луга.

Порт Усть-Луга украинские дроны уже атаковали в 2025 году, после чего он был вынужден приостановить работу и лишь недавно ее возобновил.

