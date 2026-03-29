31 марта 2026, вторник, 15:40
Арина Соболенко призналась, что не дает ей спать по ночам

  29.03.2026, 13:59
Фото: Getty Images

Белорусская теннисистка рассказала о своих чувствах после победы в Майами.

Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко рассказала о своих чувствах после победы на турнире в Майами.

Арина выиграла в финале турнира WTA-1000 в Майами у четвертой ракетки американки Коко Гауфф. Она дважды уступала Гауфф в финалах турниров «Большого шлема», и поэтому была особенно серьезно настроена на поединок.

- Мой настрой перед финалом был таким: «Я ни за что не проиграю». Я старалась сохранять этот жесткий настрой, бороться за каждое очко, не позволять ничему повлиять на меня, - сказала она на пресс-конференции.

Выиграв турниры в Индиан-Уэллсе и Майами белоруска сделала «Солнечный дубль», который ранее покорялся только четырем теннисисткам в истории.

- В последних финалах я была очень сильна внутренне и очень позитивно настроена. Кроме того, у нас была очень хорошая подготовка. Я очень много работала. Поэтому каждый раз, когда я начинала сомневаться, то напоминала себе: «Нет, нет, нет. Ты достаточно сильна, чтобы это сделать», - поделилась Арина.

Арина Соболенко призналась, как тяжело она переживает поражения:

- Я ненавижу проигрывать. Ненавижу это чувство, когда проигрываешь матч. Не могу спать, мне снятся теннисные матчи, я ненавижу себя за ошибки, которые, возможно, стоили мне победы. Поэтому каждый раз, выходя на корт, я стараюсь выложиться на полную и сделать все возможное и невозможное, чтобы победить.

популярное за неделю

Мнение

Рваная тряпка для Лукашенко
Рваная тряпка для Лукашенко Ирина Халил
В Россию вместо «черного лебедя» прилетела «черная корова»
В Россию вместо «черного лебедя» прилетела «черная корова» Владимир Пастухов
Новый сигнал от США
Новый сигнал от США Петр Олещук
Реальность гораздо сложнее
Реальность гораздо сложнее Леонид Невзлин