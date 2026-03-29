Победобесие в России повисло на «пол шестого» 5 Александр Невзоров

29.03.2026, 14:15

Победобесие русских военкоров повисло на «пол шестого».

В стоячее состояние его не вернут ни скользкие экзегезы Путина, ни тупая ложь Герасима Безкупянского, ни каннибализм Дугина.

Фронтовой ветерок развеивает все миражи и расклеивает самые слипшиеся веки.

На пятый год войны и военкоры заметили, что фюрер - плешивое скучное чмо, которое вечно жалуется на то, что ему мешают убивать.

Открылось военкорам, что русский генералитет - толпа ряженых воров.

А так же и то, что единственный опыт, который приобрела армия России - это опыт деградации и всех связанных с ней радостей.

Режим, вероятно, сейчас займется военкорами уже вплотную.

Впрочем, Россия - щедрая душа. Она ни для кого не пожалеет психушек, пыточных подвалов и могил.

Александр Невзоров, «Телеграм»

