Победобесие в России повисло на «пол шестого»5
- Александр Невзоров
- 29.03.2026, 14:15
- 9,948
Фронтовой ветерок развеивает все миражи.
Победобесие русских военкоров повисло на «пол шестого».
В стоячее состояние его не вернут ни скользкие экзегезы Путина, ни тупая ложь Герасима Безкупянского, ни каннибализм Дугина.
Фронтовой ветерок развеивает все миражи и расклеивает самые слипшиеся веки.
На пятый год войны и военкоры заметили, что фюрер - плешивое скучное чмо, которое вечно жалуется на то, что ему мешают убивать.
Открылось военкорам, что русский генералитет - толпа ряженых воров.
А так же и то, что единственный опыт, который приобрела армия России - это опыт деградации и всех связанных с ней радостей.
Режим, вероятно, сейчас займется военкорами уже вплотную.
Впрочем, Россия - щедрая душа. Она ни для кого не пожалеет психушек, пыточных подвалов и могил.
Александр Невзоров, «Телеграм»