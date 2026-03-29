31 марта 2026, вторник, 15:40
Bloomberg: Еще одна страна может войти в ядерный клуб

  • 29.03.2026, 14:26
И это одобрили США.

Администрация президента США Дональда Трампа продвигает соглашение, которое может открыть Саудовской Аравии доступ к чувствительным ядерным технологиям, включая обогащение урана и переработку плутония.

Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно документам, с которыми ознакомилось агентство Bloomberg, на той же неделе, когда Трамп выдвинул Ирану ультиматум об отказе от ядерной программы, его администрация распространила отчет, предусматривающий потенциальную передачу таких технологий Эр-Рияду.

Так, в прошлом месяце Белый дом направил в Конгресс трехстраничный отчет, в котором призвал к обмену с Саудовской Аравией чувствительными ядерными технологиями. В документе отмечается, что такое соглашение отвечает интересам безопасности США и одновременно дает Вашингтону больше контроля над ядерной программой королевства.

«Саудовская Аравия является важным партнером США на Ближнем Востоке», - говорится в заявлении Белого дома.

Там добавили, что соглашение Трампа с Саудовской Аравией - это «соглашение по мирной ядерной энергии, учитывающее риски, подтверждающее взаимную приверженность обеих стран нераспространению ядерного оружия и закладывающее основу для партнерства на следующие десятилетия».

Эксперты обвинили США в двойных стандартах

Впрочем, американские эксперты по нераспространению ядерного оружия раскритиковали такой подход.

«Это противоречит всем прецедентам, - подчеркнул Роберт Келли, бывший директор МАГАТЭ, который руководил инспекциями в Ираке и Ливии. - Идея о том, что администрация готова предоставить Саудовской Аравии возможность делать именно то, за что они бомбардируют Иран, выглядит лицемерной».

В январе «Бюллетень ученых-атомщиков» перевел «Часы Судного дня» на 85 секунд до полуночи - это самый опасный показатель за всю историю. Среди причин называли удары по иранским ядерным объектам, планы создания системы «Золотой купол», а также завершение действия последнего договора о контроле над вооружениями между США и Россией.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что возможность получения ядерного оружия сейчас открыто обсуждают даже государства, которые ранее обязывались его не иметь.

«Но большее количество ядерного оружия в большем количестве стран не сделает мир безопаснее - наоборот, - добавил он. - Сейчас важнее, чем когда-либо, соблюдать нормы нераспространения, которые так хорошо служили миру в течение последних полувека».

Сейчас ядерными государствами считаются девять стран, однако еще более 20 имеют достаточную промышленную базу, энергетические программы и инженерный потенциал, чтобы начать путь к созданию бомбы. Для этого, как отмечается, достаточно 25 кг высокообогащенного урана или 8 кг плутония.

