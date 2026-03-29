Как в Беларуси получить индивидуальные номера на авто?6
- 29.03.2026, 14:37
Процедура стоит немало.
В ГАИ рассказали белорусам, как можно получить индивидуальный номер на авто.
В Госавтоинспекции напомнили, что «особенный» номер на авто можно получить за счет доступной административной процедуры. Для этого в регистрационных подразделениях ГАИ можно заказать индивидуальное изготовление регистрационных знаков. Автовладелец сам выбирает желаемую комбинацию цифр и букв при условии, что она свободна и соответствует стандартам.
- Заказать индивидуальный номер можно в регистрационном подразделении ГАИ по месту регистрации транспорта, - рассказал в ГАИ.
Стоимость услуги - 60 базовых величин (2700 белорусских рублей в марте 2026 года).