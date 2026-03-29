31 марта 2026, вторник, 15:40
«Солдаты начинают задумываться»: Кремль предупредили о крупном бунте в армии

  • 29.03.2026, 14:48
«Солдаты начинают задумываться»: Кремль предупредили о крупном бунте в армии

России «опять врезали кованым сапогом».

На 5-м году полномасштабной войны российские солдаты и Z-общественность начали сомневаться в силе режима и способности одержать победу.

Откровенный пост об этом опубликовал один из самых известных Z-военкоров России Александр Сладков 29 марта, передает Dialog.UA.

Комментируя очередной успешный удар Украины по порту Усть-Луга, пропагандист пожаловался, что Украина в очередной раз «врезала кованым сапогом» России по причинному месту. Такие инциденты, с его слов, подрывают уверенность солдат на фронте, что за их спинами стоит действительно сильная страна. «Я вынужден сообщить о растущем раздражении простых людей и особенно, военных… Солдаты начинают задумываться, а единым ли строем мы идем», - написал Сладков.

Он также усомнился в том, что происходящее является неким «хитрым планом» Кремля. «Это что ж за хитрый план такой, по которому наши предприятия лупят, как мух мухобойкой… Если у нас есть план, надо хоть как-то поддерживать уверенность населения в его наличии», - призвал Z-военкор.

Рваная тряпка для Лукашенко
Рваная тряпка для Лукашенко Ирина Халил
В Россию вместо «черного лебедя» прилетела «черная корова»
В Россию вместо «черного лебедя» прилетела «черная корова» Владимир Пастухов
Новый сигнал от США
Новый сигнал от США Петр Олещук
Реальность гораздо сложнее
Реальность гораздо сложнее Леонид Невзлин