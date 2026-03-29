Белоруска спросила у соотечественников об их реальном отношении к россиянам 30 29.03.2026, 21:04

Вот что ей ответили.

Белоруска поделилась в Threads своим мнением, что соотечественники «относятся к россиянам хуже, чем россияне к белорусам», и спросила почему. В комментариях пользователи отметили, что дело вовсе не в гражданстве и отношение ко всем народам у нас одинаковое — радушное, пишет «Зеркало».

Комментаторы пояснили, что отношение к кому-либо из соседей основывается только на их поведении:

«Белорусы зеркалят то, что транслируют россияне. Если приезжают адекватные и вежливые, то и к ним так же».

«Вы в корне не правы! Мы относимся ко всем одинаково отлично и радушно! Но когда нам начинают откровенно хамить и говорить, как, по вашему мнению, должно быть, мы показываем вам направление, куда идти! Когда мы приезжаем к вам, мы не позволяем себе такого и ведем себя достойно! Именно поэтому о белорусах отзываются всегда в положительном ключе, а не как о людях, которые не уважают, и так сложилось, что чаще всего неуважительное отношение исходит от братского народа!»

«Белорусы в подавляющем своем большинстве (а исключения есть везде) относятся к приезжающим вне зависимости от национальности — только согласно их поведению».

«Мы просто соседи, но не братья. Приезжайте к нам в гости, но живите лучше у себя на родине. Ведите себя без имперских замашек, и отношение к вам будет хорошее. Объединяться в одно государство мы с вами не хотим».

«Почему хуже? Разве для адекватного человека национальность имеет значение? К хорошим людям — хорошее отношение. Мутных людей остерегаюсь. У меня так».

«Моя личная статистика. В общепите девять лет (как на низовой должности, так и в руководстве). Один из шести русских приезжает как турист и ведет себя вежливо. Остальная пятерка: либо пытается унизить то, что есть, либо выкидывает фразу, что «после Украины присоединим вас». Извините, но мент из фильма «Груз 200» — это внушительная масса россиян, которая не созидает, а просто отбирает и уничтожает. И такое мышление — это плебейство и неспособность признать факт, что они уже не великая империя!»

«Сразу оговорюсь: не все такие, но те, кто приезжает в Беларусь, не следуют ПДД, подрезают, пешеходов не пропускают, гоняют, мусорят, возмущаются, почему на кассах не хотят принимать российскую валюту, почему на зданиях надписи на белорусском языке. Еще бывают те, которые считают, что они выше и вы здесь никто, но приехали в чужую страну и пытаются диктовать свои правила. Есть нормальные россияне, но есть и исключения».

При этом те, у кого россияне вызывают негативное отношение, главной причиной чаще всего называли войну в Украине, которую развязала Россия:

«К белорусам хорошо относились во всем мире всегда, пока в 2022 году наши «братья» не нагадили своими ср***ми вояками у нас дома. Спасибо, что зашли в гости, больше не надо!»

«Самое большое количество войн против белорусских земель — со стороны российского государства».

«Потому что россияне думают, что они единый народ. А беларусы уже поняли, что от братства с ними идут братские могилы с завязанными сзади руками».

«Ды назавіце мне хоць адзін народ свету, які любіў бы расійцаў? Беларусы тут нічым не адрозніваюцца ад іншых».

