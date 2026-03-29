Молчание телят 6 29.03.2026, 15:34

Как Гомельщина неуклонно теряет стадо.

Поголовье крупного рогатого скота на конец февраля 2026 года составило 3865925 голов — на 3,7% меньше, чем было годом ранее (4013038), следует из анализа данных Национального статистического комитета, пишет «Салiдарнасць».

Положительная динамика отмечена лишь в Гродненской области — 678927 (678675; +0,04%). В остальных зафиксирована отрицательная: в Витебской — 434715 (491988; -11,6%), Могилевской — 453503 (482288; -6%), Гомельской — 554421 (589279; -5,9%), Минской — 892829 (909405; -1,8%), Брестской — 851530 (861403; -1,1%).

Гомельское издание Флагшток подробно изучило положение дел в животноводстве региона в последние несколько лет. И то, как сокращается стадо, и как на это реагируют власти и госпресса.

В публикации подчерикивается, что поводом взглянуть на рядеющее стадо гомельских коров стала ситуация в России:

В середине марта ветеринарный карантин для был объявлен в Чувашии — всего в 1500 км от Беларуси. В России массово уничтожают скот, пока власти опровергают версию о ящуре и официально продолжают говорить о сочетании нескольких заболеваний. Между тем, расстояние от Чувашии до Новосибирской области, где впервые ввели карантин, 2500 км, — заметно больше, чем до Беларуси.

Для Гомельской области этот сюжет важен потому, что власть годами не может исправить хронические проблемы — сокращение стада, зависимость от ручного контроля. И вопрос, что произойдет при острой эпизоотической угрозе, уже не выглядит праздным. Тем более что привычка не проговаривать проблему до кризиса в беларуской управленческой системе давно стала отдельным фактором риска, пишет «Флагшток».

Предлагаем статью полностью, тем более, что проблема эта, судя по всему, актуальна для всей страны.

История последних лет

За два последние года животноводство Гомельской области потеряло уже заметную часть стада. В такой динамике важна не только глубина потерь, но и их последовательность. 2024 год уже был плохим (-2%), 2025-й оказался хуже почти вдвое (-5% стада).

На 1 января 2024-го в области насчитывалось 607,5 тыс. голов КРС. За 2024-й их стало меньше на 12702, за 2025-й — еще на 29463. В сумме за два года область потеряла 42165 голов крупного рогатого скота.

По коровам картина не мягче: на старте 2024-го их было 208,8 тыс., за 2024-й сокращение составило –2,9%, за 2025-й — еще –5,4%. К 1 января 2026 года в области осталось 191,7 тыс. коров.

Самая тяжелая ситуация по итогам 2025-го сложилась в Калинковичском, Брагинском, Добрушском и Гомельском районах. По общему стаду в Калинковичском районе потеряна почти каждая шестая голова (–16,2%), в Брагинском — каждая восьмая (–12,0%).

По коровам особенно тяжелой оказалась ситуация в Гомельском, Петриковском и Калинковичском районах — потери превысили -10%.

В отчете Foreign Agricultural Service Минсельхоза США говорится, что масштаб мер в Сибири может указывать на неподтвержденную вспышку ящура.

