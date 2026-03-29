В команде Орбана паника 25 29.03.2026, 15:38

Рейтинг «Тисы» растет.

Премьер Венгрии Виктор Орбан подходит к выборам с резко ослабленными позициями на фоне серии громких скандалов, которые уже бьют по рейтингу его партии «Фидес». Об этом пишет «Украинская правда». Выборы пройдут ровно через две недели, 12 апреля.

По данным из текста, внутри власти началась паника после закрытых данных о падении поддержки Орбана, а социологи уже обсуждают не сохранение его власти, а возможность уверенной победы оппозиционной партии «Тиса» Петера Мадьяра.

Последние опросы показывают, что рейтинг «Тисы» растет, а рейтинг партии «Фидес» продолжает снижаться. Накануне Орбана вообще освистали. Последний опрос, проведенный во второй половине марта, показал трагическую для Орбана картину. Рейтинг «Тисы» существенно растет. Рейтинг «Фидеса» медленно падает.

Рейтинг партии Орбана посыпался на фоне целой череды скандалов, которые обрушились на него в течение всего одной недели. Журналисты вскрыли коррупционные связи с Москвой, подкуп избирателей и угрозы оппозиционным журналистам.

Команда Орбана выбрала в качестве основной стратегии повесить все проблемы на Украину, однако избирателей эти лозунги не впечатляют. Одно из главных направлений контратаки – повесить все проблемы на Украине.

Скандалы ударили по Орбану. По Орбану одновременно ударили несколько историй. В тексте говорится о слежке за оппозицией, фабрикации дела против людей, связанных с «Тисой», и давлении на противников власти через сфабрикованные обвинения.

Отдельный резонанс вызвали данные о политических репрессиях и действиях спецслужб против оппозиционной среды.

Еще один удар пришелся на тему подкупа со стороны Москвы: деньги и ценности могли доставляться из России под прикрытием официальных поездок главы МИД Венгрии Петера Сийярто, а также о скандале вокруг утечек информации в пользу главы МИД РФ Сергея Лаврова.

На фоне этих историй действия власти в самой Венгрии начали восприниматься как хаотичные и панические, что только усилило раздражение части общества.

