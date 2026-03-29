Первый месяц Третьей мировой войны Андрей Зубов

29.03.2026, 15:55

5,980

Израиль оказался на передовой.

Иран начал войну против союзников США на Переднем Востоке, разрушил нефтеперегонные и газоконденсатные заводы на Аравийском полуострове, заблокировал Ормузский пролив.

Мировая экономика затрещала.

Граждане западных и восточных демократий столкнулись с бытовым ростом цен на энергоносители, а следовательно, в скором времени испытают рост цен практически на весь спектр товаров и услуг. Как эта тенденция отразится на их электоральных предпочтениях? — Скорее всего ненадежный эквилибриум между крайне правыми и центристскими партиями нарушится в пользу правых.

В США, где правые у власти, ожидается обратная тенденция.

В то же время происходит стремительное формирование тоталитарного блока — назовем его так. Россия, убедившись, что аятоллы выстояли, а США увязли в новой войне, активно и почти не скрываясь поддерживает Иран и спутниковыми разведданными, и новейшей военной техникой, и просто техникой.

Уверен: то же самое, только менее демонстративно, делают и Китай, и Северная Корея.

Хуситы Йемена только что вступили открыто в войну на стороне Ирана. В Ливане радикальные шииты «Хезболлы» вновь воюют с Израилем. Как последнее звено новой Оси зла, Лукашенко был радушно принят в Пхеньяне и заключил все соответствующие договоры между Беларусью и КНДР. К этой оси ныне приближается и Пакистан, хотя у него, видимо, по ряду причин союз с Ираном не получится.

Народ Ирана, на который было столько надежд в Израиле и в США, – особенно после январских демонстраций этого года, – повел себя ровно так, как ведет себя любой народ, сознающий свое государственное и культурное единство — он сплотился против агрессора. Так же сплотился и народ СССР к 1942 году против нацистской Германии. Скорее всего, Корпус стражей исламской революции пойдет на некоторое смягчение режима – и этим еще упрочит единство иранцев. Большинство иранцев против крайностей шариатской диктатуры, но не против ислама в его шиитской версии. То, что иранские красавицы в эмиграции носят порой золотой знак Ахура-мазды на открытой шее – вовсе не значит, что религию Зороастра исповедует большинство иранцев. Зороастрийцев в Иране 1-2%. Остальные — правоверные шииты. И Шах-заде Пехлеви тоже шиит.

То, что Израиль и США не поддержали силой демонстрации января и не помогли наследнику Реза — шаха встать во главе восстания — роковая ошибка. Но прошлого не вернуть. Этот шанс упущен. А теперь народ Ирана сплотился вокруг КСИР в противостоянии агрессии.

Вполне разумный, если смотреть из США, стратегический план Трампа оторвать Россию от Китая и Ирана и сделать младшим союзником Америки, подкупив Путина украинскими землями — Донбассом и Крымом, провалился. И даже не потому, что украинцы продолжают мужественно защищать свою землю, а президент Зеленский отвергает такую сделку.

Причина существенно глубже: ворон ворону глаза не выклюет. Для офицера КГБ и сталиниста Путина коммунистический Китай намного более понятный и близкий по духу союзник, чем США, в которых сегодня – амбициозный Трамп, а завтра какой-нибудь новый Байден, который, нежно улыбнувшись, сможет назвать его убийцей.

Страна, где сохраняется свободный суд и свободная избирательная система, для Путина, как и для советских генсеков вплоть до Черненко, — союзник только ситуативный, как в антигитлеровской коалиции, а враг — перманентный. Только если Китай нападет на Россию, как Гитлер на СССР в 1941 году, тогда возможен разворот. Но Си на Путина нападать не собирается. Оба дорожат союзом.

Беда Трампа в том, что он не понимает психологию Путина, а Путин и КГБ отлично понимают психологию Трампа и неплохо играют на его слабостях и наивности. Но и этой игре приходит конец.

Дело в том, что Трамп, с одной стороны подыгрывая России в Украине, а с другой, – начав совместно с Израилем широкомасштабную войну в Иране, оказался в стратегически невозможной позиции: он заставляет США воевать против самих себя. Такое долго продолжаться не может. США или прекратит войну в Иране, что маловероятно, так как от них это уже не зависит – нанеся такой физический и моральный ущерб Ирану нельзя просто сполоснуть рот и заявить, что все окей; или, что намного более правдоподобно, соединится с Европой и Украиной в антипутинской коалиции. Но куда направят народы Европы после новых выборов свои страны — к Путину или к Украине? Победа крайне правых из-за подорожания повседневной жизни позволяет ожидать благоприятного для Путина сценария.

В этой новой войне Израиль оказался на передовой. Его достают ракеты и из Ирана, и из Ливана, и из Йемена. И день и ночь в израильских города и поселках звучат сирены воздушной тревоги. Увы, не обходится и без жертв. Понятно, что и Нетаньяху не удастся одной рукой хлопать по плечу Путина, а другой направлять израильские боевые самолеты в небо Ирана. Израиль уже явно движется к союзу с Украиной, в нынешних обстоятельствах это естественно.

Так складывается противоположная тоталитарной коалиция: США — Европа — Израиль — страны Аравийского полуострова. К этой антитоталитарной коалиции в той же степени, в какой Пакистан к Ирану, примкнет Индия и демократии Дальнего Востока.

Складывание двух военных коалиций, уже ведущих войну на двух фронтах — украинском и передневосточном, — не пролог к Третьей мировой войне. Это, увы, — ее начало.

Андрей Зубов, «Фейсбук»

