Какой будет погода в первые дни апреля
- 29.03.2026, 22:15
Подробный прогноз.
30 марта 2026 года в Беларуси ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью температура составит +1…+7°С, днем воздух прогреется до +12…+18°С.
31 марта страну будет охватывать влияние фронтальной системы, связанной с черноморским циклоном. Преобладает облачная погода, на большей части территории пройдут дожди, днем в отдельных районах юго-востока возможны грозы. Ночью температура +2…+8°С, днем +7…+14°С, местами до +17°С.
1 апреля ожидается облачная погода с прояснениями днем. Дожди пройдут на большей части страны, днем возможны грозы в юго-восточных районах. Температура ночью составит от 0°С на западе до +9°С на юго-востоке, днем воздух прогреется до +8…+14°С, местами до +17°С.