Какой будет погода в первые дни апреля 29.03.2026, 22:15

4,156

Фото: charter97.org

Подробный прогноз.

30 марта 2026 года в Беларуси ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью температура составит +1…+7°С, днем воздух прогреется до +12…+18°С.

31 марта страну будет охватывать влияние фронтальной системы, связанной с черноморским циклоном. Преобладает облачная погода, на большей части территории пройдут дожди, днем в отдельных районах юго-востока возможны грозы. Ночью температура +2…+8°С, днем +7…+14°С, местами до +17°С.

1 апреля ожидается облачная погода с прояснениями днем. Дожди пройдут на большей части страны, днем возможны грозы в юго-восточных районах. Температура ночью составит от 0°С на западе до +9°С на юго-востоке, днем воздух прогреется до +8…+14°С, местами до +17°С.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com