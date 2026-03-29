В Тель-Авиве в результате обстрела погиб 52‑летний уроженец Витебска

В Тель-Авиве в результате обстрела погиб 52‑летний уроженец Витебска2
- 29.03.2026, 16:31
Вячеслав Видмант во время ночного удара Ирана по Тель-Авиву 28 марта получил смертельные ранения от осколков кассетного боеприпаса, сообщает vesty.co.il.
52‑летний Вячеслав работал охранником в одном из жилых зданий Тель-Авива. Этот дом был эвакуирован еще в начале войны после предварительного попадания иранской ракеты, и Вячеслав отвечал за сохранность имущества в квартирах.
Вячеслав родился в Витебске. Окончил Полоцкий государственный университет имени Евфросинии Полоцкой.