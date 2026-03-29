закрыть
31 марта 2026, вторник, 17:29
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Тель-Авиве в результате обстрела погиб 52‑летний уроженец Витебска

2
  • 29.03.2026, 16:31
  • 4,188
Вячеслав работал охранником в одном из жилых зданий.

Вячеслав Видмант во время ночного удара Ирана по Тель-Авиву 28 марта получил смертельные ранения от осколков кассетного боеприпаса, сообщает vesty.co.il.

52‑летний Вячеслав работал охранником в одном из жилых зданий Тель-Авива. Этот дом был эвакуирован еще в начале войны после предварительного попадания иранской ракеты, и Вячеслав отвечал за сохранность имущества в квартирах.

Вячеслав родился в Витебске. Окончил Полоцкий государственный университет имени Евфросинии Полоцкой.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Рваная тряпка для Лукашенко
В Россию вместо «черного лебедя» прилетела «черная корова»
Новый сигнал от США
Реальность гораздо сложнее
