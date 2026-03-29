«В марте количество уничтоженных россиян может оказаться рекордным» 4 29.03.2026, 16:40

6,280

Цифра с каждым днем становится все больше.

Динамика поражения россиян на фронте свидетельствует о том, что в марте потери врага превысят 30 000 тяжелоранеными и убитыми. Этот месяц может стать рекордным по количеству уничтоженных оккупантов, рассказал в своем Telegram-канал министр обороны Украины Михаил Федоров.

«Достижение показателя в 50 000 уничтоженных оккупантов в месяц будет иметь для врага катастрофические последствия. О решениях, которые сделают это реальностью, расскажу отдельно», — добавил он.

По словам Федорова, его ведомство ежедневно получает видеоподтверждения того, как российские солдаты самоуничтожаются после ранения беспилотником или во время окружения украинскими дронами. Он добавил, что эта цифра с каждым днем становится все больше.

«Такой жестокий суицид — это результат решений, которые принимают в России. Во-первых, пропаганда говорит о контроле ситуации и преимуществе. Но на практике это выглядит иначе: неподготовленные люди, отсутствие шансов на эвакуацию и постоянное давление дронов», — отметил Федоров.

Другой причиной суицидов россиян министр назвал то, что российское руководство запрещает собственным солдатам сдаваться в плен, хотя они имеют все шансы на обмен. Также Федоров выдвинул возможность того, чтобы подразделениям начисляли по 12 еБаллов за каждого россиянина, совершающего суицид.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com