«В марте количество уничтоженных россиян может оказаться рекордным»4
- 29.03.2026, 16:40
Цифра с каждым днем становится все больше.
Динамика поражения россиян на фронте свидетельствует о том, что в марте потери врага превысят 30 000 тяжелоранеными и убитыми. Этот месяц может стать рекордным по количеству уничтоженных оккупантов, рассказал в своем Telegram-канал министр обороны Украины Михаил Федоров.
«Достижение показателя в 50 000 уничтоженных оккупантов в месяц будет иметь для врага катастрофические последствия. О решениях, которые сделают это реальностью, расскажу отдельно», — добавил он.
По словам Федорова, его ведомство ежедневно получает видеоподтверждения того, как российские солдаты самоуничтожаются после ранения беспилотником или во время окружения украинскими дронами. Он добавил, что эта цифра с каждым днем становится все больше.
«Такой жестокий суицид — это результат решений, которые принимают в России. Во-первых, пропаганда говорит о контроле ситуации и преимуществе. Но на практике это выглядит иначе: неподготовленные люди, отсутствие шансов на эвакуацию и постоянное давление дронов», — отметил Федоров.
Другой причиной суицидов россиян министр назвал то, что российское руководство запрещает собственным солдатам сдаваться в плен, хотя они имеют все шансы на обмен. Также Федоров выдвинул возможность того, чтобы подразделениям начисляли по 12 еБаллов за каждого россиянина, совершающего суицид.