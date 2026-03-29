Циничное заявление Лукашенко 12 29.03.2026, 17:17

На руках диктатора — кровь украинских детей.

Принимая у себя после переговоров со спецпосланником США придворную прессу, Лукашенко заявил о том, что якобы Мелания Трамп попросила его передать Путину список украинских детей, вывезенных в Россию.

— Просит меня, чтобы при встрече с Владимиром Путиным я передал этот список, поговорил с ним, чтобы мы нашли в России этих детей, которые бежали от войны, скорее всего. Нашли и отдали Украине, если дети готовы и там готовы их взять на содержание. Это же не просто Зеленскому отдать. Ему пофиг эти дети. Если бы были нужны, так давно бы уже закончил эту войну.

Прозвучало это максимально цинично. И не только потому, что очень скоро первая леди США открытым текстом назвала слова о просьбе враньем, пишет «Салiдарнасць».

Цинично не только потому, что в момент, когда из-под завалов атакованного роддома в Ивано-Франковске доставали тела молодого отца и его новорожденной дочери, Лукашенко спокойно гладил шпица на хоккейных трибунах. В тот день россияне запустили по украинским городам рекордное количество орудий убийств.

Слова правителя Беларуси звучат цинично вдвойне потому, что никакой заботой о детях в них и не пахло. Это озвученное им послание Кремля: капитулируй — и ваши дети перестанут умирать. Нет — тогда мы продолжим.

И они продолжают убивать детей: 29 марта погибли от дронов и бомбы погибли 13-летние мальчик и девочка.

