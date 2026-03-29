«Получается, что нефтеперерабатывающие заводы придется останавливать» 29.03.2026, 17:29

8,436

Россия может сознательно отказаться от заработка на нефти.

Блогер Иван Яковина рассказал о серьезной проблеме, которая возникла у россиян: «После перегонки нефти, от 18% до 35% объема этой самой нефти превращается в мазут. Такова физика процесса. В России мазут никто и нигде практически не использует. На Западе же мазутом отапливают дома, используют этот мазут в электростанциях для выработки электроэнергии и много где еще. В России спроса на мазут практически нет, и поэтому его обычно отправляли на экспорт в другие страны. Экспорт сейчас остановлен из-за того, что порты оба горят и мазут некуда девать».

Свой взгляд на ситуацию внутри России политический обозреватель озвучил на YouTube-канале.

«Получается, что нефтеперерабатывающие заводы придется останавливать, поскольку через некоторое время, если их не останавливать, все вокруг этих заводов и на самих этих заводах будет забито и залито этим самым мазутом, который остается как побочный продукт изготовления бензина. Переработать нефть таким образом, чтобы не получилось мазута, невозможно, поэтому, если россияне хотят перерабатывать нефть дальше, им нужно придумать, куда этот мазут девать», — раскрыл суть происходящего журналист.

Затем Яковина объяснил более подробно суть проблемы с мазутом в РФ: «Для российской нефтеперерабатывающей отрасли невывоз мазута грозит остановкой работы вообще, то есть все эти заводы закроются из-за того, что им этот мазут девать некуда. А что такое остановка работы российских НПЗ еще и при нынешнем приостановленном экспорте нефти? Это означает, что придется ставить заглушки на нефтяные скважины, потому что нефть тоже будет некуда девать. Если поставить эти заглушки, то вернуть месторождение к жизни будет очень сложно, очень дорого и долго, и не всегда вообще это получается».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com