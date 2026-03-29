Болгария выдала США обвиняемых в нарушении санкций россиян 4 29.03.2026, 17:47

Вопреки протестам Москвы.

Власти Болгарии экстрадировали в США двух граждан России — Олега Ольшанского и Сергея Ивина, обвиняемых Вашингтоном в нарушении санкций и отмывании денег. Министерство иностранных дел РФ пожаловалось, что это произошло, несмотря на протесты Москвы, пишет The Moscow Times.

«В МИД Болгарии была направлена нота с призывом воздержаться от экстрадиции Ивина и Ольшанского в США с акцентом на остро стоящей там проблеме несоблюдения прав человека, а также предвзятом отношении к россиянам», — сообщило ведомство «РИА Новости».

В ответ на проигнорированный запрос министерство заявило, что это «закрепляет за Софией неблаговидное реноме безропотной марионетки Вашингтона». МИД также сообщил об активизации «охоты» США за россиянами за рубежом и призвал соотечественников тщательно взвешивать риски при подготовке поездок за границу и пребывании в других государствах. В ведомстве предупредили об угрозе задержаний по запросу американцев, которые имеют соглашения об экстрадиции с более чем 100 странами, в том числе с Таиландом, Египтом, Турцией и Израилем, популярных у туристов.

Ольшанского и Ивина экстрадировали в США 26 марта после отклонения их апелляционной жалобы. Россиян задержали в декабре в аэропорту Софии по запросу американской стороны. Как установило следствие, Ивин с 2017 по 2021 год участвовал в поставках металлургической продукции из Донбасса на сумму $350 млн, нарушая санкции, введенные за аннексию Крыма. С помощью поддельных документов он скрывал место происхождения товара и свою связь с бизнесменом Сергеем Курченко, близким к экс-президенту Украины Виктору Януковичу. Ивин обвинения отрицает. Ольшанский проходит по тому же делу.

В сентябре 2025-го в Болгарии арестовали гражданина России Игоря Гречушкина, которого разыскивал Ливан по делу о взрыве в порту Бейрута 4 августа 2020 года, при котором погибли 218 человек и еще 6000 пострадали. Арабская республика считает бизнесмена владельцем судна Rhosus, перевозившего аммиачную селитру, ставшую причиной ЧП. Ему вменяют халатность и нарушения при транспортировке груза.

Россиянин находился в международном розыске по «красному уведомлению» Интерпола. В начале декабря суд в Софии принял решение не выдавать Гречушкина Ливану. Основанием для отказа стало отсутствие достаточных гарантий того, что в случае экстрадиции обвиняемому не будет угрожать смертная казнь.

