Зеленский рассказал, будут ли ВСУ защищать Ближний Восток 3 29.03.2026, 18:16

Война США и Израиля с Ираном создает как риски, так и возможности для Украины.

Украина не обсуждает с ближневосточными партнерами участие ее военных в защите этих государств от дронов Ирана, речь идет об обучении и другом взаимодействии, сообщил президент Владимир Зеленский во время общения с медиа 28 марта. Война США и Израиля с Ираном создает как риски, так и возможности для Украины. Киев ведет сложную игру в регионе, предлагая дроны и технологии в обмен на ракеты, самолеты и влияние арабских партнеров, пишет liga.net.

Зеленский сообщил, что на данный момент Украина и страны региона не обсуждают привлечение украинских защитников в обороне этих государств.

Зато, добавил украинский президент, речь идет об обучении, копродукции, производстве и инвестировании в эту сферу: «Все эти направления будут задействованы».

«Что касается наших военных – мы [с партнерами] сегодня не обсуждаем, что они будут участвовать в другой войне. Нам хватает своей войны. Что касается нашей экспертизы, как защищаться, – это другой вопрос. Что касается тренировок, учений и так далее – мы проговариваем все эти вопросы, да. Но тут я не могу пока делиться этими вопросами», – пояснил Зеленский.

Общение президента с медиа проходило на фоне его визитов в страны региона. Так, Украина уже заключила соглашения по оборонному сотрудничеству с Саудовской Аравией и Катаром, также готовится документ с Объединенными Арабскими Эмиратами.

На момент публикации украинский руководитель прибыл в Иорданию, анонсировав важные встречи.

Ранее, 20 марта, Зеленский сообщал, что 228 украинских экспертов по противовоздушной обороне находится в пяти странах Ближнего Востока.

