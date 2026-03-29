31 марта 2026, вторник, 19:14
Белорусских водителей призвали следить за серыми жабами

  • 29.03.2026, 18:24
Белорусских водителей призвали следить за серыми жабами

Началась миграция.

Учёные сообщили о начале массовой миграции серых жаб, которые выбегают на дороги, из-за чего белорусским водителям рекомендуется быть особенно внимательными. Подробности сообщили в Национальном парке «Припятский».

Весной лягушки, жабы и тритоны после зимней спячки отправляются на нерест к водоёмам. Сейчас их маршруты могут проходить через автомобильные дороги, и даже умеренный поток машин способен существенно снизить численность местной популяции земноводных или сделать её уязвимой.

«Всего 60 автомобилей в час достаточно, чтобы создать угрозу популяции земноводных», – отметили в национальном парке.

Амфибии способны преодолевать расстояния от 500 метров до трёх километров, двигаясь к водоёму. В период пика миграции на «миграционных коридорах» плотность животных на дороге может достигать нескольких особей на квадратный метр.

Из-за того что жабы движутся медленно, а лягушки прыгают низко, водители часто не замечают их на дороге. Учёные советуют снижать скорость до 30–40 км/ч, аккуратно объезжать животных и обращать внимание на дорожные знаки «Осторожно, лягушки». Если встретите амфибию на асфальте, безопасно перенесите её в сторону влажной травы или водоёма.

