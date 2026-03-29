«$10 в месяц»: всплыла правда о работе северокорейцев в России 17 29.03.2026, 18:31

9,810

Рабский труд.

Северокорейские рабочие, отправленные в Россию, рассказали о тяжелейших условиях принудительного труда, долгах и жизни под постоянным контролем спецслужб. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на новый доклад правозащитной организации Global Rights Compliance.

По данным авторов доклада, люди работают на стройках по 15–16 часов в день, живут в переполненных контейнерах и после всех удержаний получают около 10 долларов в месяц. Рабочие описывали свои жилища как контейнеры, кишащие тараканами и клопами, с доступом лишь к одному–двум душам в год и иногда всего к одному выходному дню.

«Просыпаться до 6 утра в суровую русскую зиму. Идти на стройплощадку группой. Работать с 7 утра до 10–11 вечера, иногда даже до полуночи. Без перерывов. Нет установленного времени окончания. Закончить, когда достигнута цель. Дождь, снег – неважно. Мы работали без перчаток, без отопления, без защитного снаряжения. Мои руки так сильно треснули, что я не мог держать инструменты. Но останавливаться не приходится», – рассказывал один из источников.

Он был одним из 100 000 рабочих, отправленных за границу в рамках государственной программы трудоустройства Северной Кореи.

В докладе собраны свидетельства 21 гражданина КНДР, работавшего на стройках в трёх российских городах. Они описывают работу с раннего утра до поздней ночи без нормальных перерывов, отопления, душа и защитного снаряжения.

Один из бывших рабочих рассказал, что ему обещали заработок, но на месте выяснилось, что большую часть денег забирают в виде обязательных выплат режиму КНДР и других удержаний.

«Мне сказали, что я смогу заработать деньги, – заявил он Fox News Digital. – Вот и всё. Никто не говорил о квотах. Никто не сказал мне, что большую часть заработанных денег у меня заберут. Я думал, что если поеду в Россию и буду усердно работать, то смогу накопить достаточно, чтобы обеспечить своей семье лучшую жизнь. Когда я приехал, я понял, что ничего из этого не было правдой. Деньги не мои. Они никогда не будут моими».

По данным Global Rights Compliance, типичный рабочий получает около 800 долларов в месяц за примерно 420 часов труда, но после вычетов остаётся всего около 10 долларов. Если план не выполнен, долг переносится на следующий месяц, а возвращение домой грозит допросами и попаданием в чёрный список.

Правозащитники выявили все 11 международных признаков принудительного труда, включая долговую кабалу, ограничение свободы передвижения, задержку зарплаты, чрезмерную сверхурочную работу, слежку и плохие условия жизни. Фактически условия содержания находятся на уровне рабских.

В докладе подчёркивается, что такая система позволяет Пхеньяну зарабатывать валюту, а России – получать дешёвую рабочую силу на фоне дефицита кадров.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com