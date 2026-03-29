Что изменится в Беларуси с 1 апреля 3 29.03.2026, 18:45

От дактилоскопии для иностранцев до больших выходных.

Апрель в Беларуси принесет изменения в социальной, экономической и правовой сферах. При этом некоторые корректировки затронут не только наших соотечественников, но и иностранцев, пишет myfin.by.

Длинные выходные

В апреле белорусов ожидает традиционная четырёхдневка выходных, связанная с Радуницей. Днями отдыха будут 18 (суббота), 19 (воскресенье), 20 (понедельник) и 21 (вторник) апреля.

При этом рабочий день 20 апреля (понедельник) переносится на субботу 25 апреля.

Дактилоскопия для иностранцев

С 1 апреля в Беларуси вступят в силу положения, предусматривающие обязательное дактилоскопирование для иностранных граждан и лиц без гражданства, проходящих пограничный контроль при пересечении госграницы, а также подлежащих депортации, высылке из страны или передаче другому государству в соответствии с международным договором о реадмиссии.

Проходить дактилоскопию будут те, кто включён в список лиц, чей въезд в Беларусь запрещён или нежелателен, а также лица, в отношении которых органами пограничной службы принято решение о проведении дактилоскопической регистрации «в интересах национальной безопасности».

Попасть в погранзону станет проще

С 1 апреля увеличится список документов, по которым белорусы могут находиться в пограничной зоне. Кроме паспорта и пропуска, в него включат пенсионное удостоверение, удостоверение инвалида, студенческий билет и билет учащегося.

Кроме того, появится возможность следовать транзитом к месту жительства в пограничной полосе без спецпропусков, а при покупке билетов на регулярный транспорт в населённые пункты, расположенные в погранзоне или погранполосе, больше не нужно будет показывать пропуск.

Также будет отменена необходимость получения разрешения погранслужбы на хозяйственную и иную деятельность во внутренних водах Беларуси (реки, озёра), находящихся в пределах пограничной зоны.

Новые правила работы на высоте

С 26 апреля в Беларуси вступят в силу обновлённые правила по охране труда при выполнении работ на высоте. В частности, минимальная высота, при которой работы считаются опасными, увеличится с 1,3 до 1,8 метра.

В безопорном пространстве станет обязательным применение систем канатного доступа, также ужесточаются требования к страховочным системам.

Помимо этого, будет введена трёхуровневая система обучения для работников в зависимости от сложности выполняемых задач. Персонал, занятый на строительных и особо опасных работах, разделён на группы, каждая из которых должна пройти специализированную подготовку.

Базовая арендная величина

Базовая арендная величина – это утверждённый правительством Беларуси денежный показатель, используемый для расчёта платы за аренду государственного недвижимого имущества и недвижимости с госдолей.

В Беларуси размер базовой арендной величины меняется ежегодно с 1 апреля – его устанавливает Совмин с учётом индекса потребительских цен за предыдущий год.

На момент написания статьи постановление об очередном изменении базовой арендной величины ещё не опубликовано.

Цены на сигареты

Как обычно в начале практически каждого месяца в Беларуси меняются максимальные розничные цены на сигареты с фильтром.

Пока конкретных данных об изменении стоимости табачной продукции в республике нет. В то же время есть небольшой шанс, что цены вовсе не будут корректировать.

Ставки по кредитам и вкладам

Существует вероятность, что с апреля в Беларуси изменятся расчётные величины стандартного риска (РВСР) – устанавливаемый Нацбанком верхний предел процентных ставок по банковским вкладам и кредитам в национальной валюте.

Значения РВСР влияют на размер процентов за пользование кредитными средствами для физлиц и бизнеса в большинстве коммерческих банков страны.

При этом действие текущих значений расчётных величин стандартного риска могут продлить и на следующий месяц – регулятор так неоднократно делал ранее.

