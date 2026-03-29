31 марта 2026, вторник, 19:10
ОАЭ выставили Ирану ультиматум

1
  • 29.03.2026, 19:02
  • 8,510
Страна добивается компенсаций.

Советник президента ОАЭ Анвар Гаргеш потребовал от Ирана выплатить компенсацию за ущерб, причинённый стране в результате ударов Тегерана.

Об этом сообщает CNN.

Призыв прозвучал на фоне того, что ранее Иран требовал от США и Израиля компенсации за военный ущерб, вызванный конфликтом, который длится уже 30 дней.

«Любое политическое решение, направленное на противодействие агрессии Ирана против арабских государств Персидского залива, должно включать чёткие гарантии предотвращения будущих нападений, закреплять принцип ненападения и предусматривать компенсацию Ирана за нападения на гражданское население и жизненно важную гражданскую инфраструктуру», – написал Гаргеш в соцсетях.

Он также отметил, что Тегеран «ввёл в заблуждение» своих соседей перед началом войны и проявил «преднамеренную агрессию».

Советник президента ОАЭ охарактеризовал Иран как режим, ставший «главной угрозой безопасности арабских стран Персидского залива».

