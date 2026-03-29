31 марта 2026, вторник, 19:27
Белорусам запретили посещать леса

  • 29.03.2026, 19:14
Белорусам запретили посещать леса

Почти по всей стране.

В последние дни марта из-за продолжающейся сухой и аномально тёплой погоды власти Беларуси ввели ограничения на посещение лесов практически по всей стране. Об этом свидетельствует карта на сайте Министерства лесного хозяйства.

Ограничения, обозначенные жёлтым цветом, означают, что гулять в лесах разрешено, но въезд на их территорию на автомобиле и разжигание костров запрещены.

В четырёх областях ограничения действуют на всей территории: Брестской, Витебской, Гомельской и Могилевской.

В Минской области под запреты попали все районы, кроме Мядельского. В Гродненской области посещение лесов разрешено только в одном Гродненском районе.

