Белорусам запретили посещать леса

Белорусам запретили посещать леса7
- 29.03.2026, 19:14
- 4,880
Почти по всей стране.
В последние дни марта из-за продолжающейся сухой и аномально тёплой погоды власти Беларуси ввели ограничения на посещение лесов практически по всей стране. Об этом свидетельствует карта на сайте Министерства лесного хозяйства.
Ограничения, обозначенные жёлтым цветом, означают, что гулять в лесах разрешено, но въезд на их территорию на автомобиле и разжигание костров запрещены.
В четырёх областях ограничения действуют на всей территории: Брестской, Витебской, Гомельской и Могилевской.
В Минской области под запреты попали все районы, кроме Мядельского. В Гродненской области посещение лесов разрешено только в одном Гродненском районе.