31 марта 2026, вторник, 20:50
Гарри Каспаров рассказал, как в России может смениться власть

4
  29.03.2026, 19:26
  • 14,784
В России царям прощалось всё, кроме одного.

Российский оппозиционер Гарри Каспаров назвал условие, которое, по его мнению, необходимо для смены режима в России.

«История нам чётко показывает: в России царям прощалось всё, кроме одного — проигранной войны. Война, которую начинал царь и не мог выиграть, заканчивалась крайне плохо для того, кто её начал. Так было всегда, и сейчас будет так же. Никто не говорит, что мы сейчас из-за границы что-то сделаем, но совершенно очевидно, что в какой-то момент внутренние конфликты в России станут неразрешимыми», — отметил он в интервью платформе «Аналізуй» на YouTube.

По словам политика, один из таких конфликтов уже прослеживается: это противостояние силовиков и олигархов. «Это, в принципе, классический конфликт, существующий ещё со времён Ивана Грозного. Силовики выступают против тех, у кого есть деньги, и в какой-то момент царь не в состоянии всё это уравновесить — баланс рушится. Нужно забирать всё больше средств, но это подрывает «кормовую базу», потому что силовые структуры разрастаются. Если на этом фоне продолжается бесконечная война, всё может закончиться так же, как в 1917 году», — подчеркнул российский оппозиционер.

