Ученые: У шимпанзе есть чувство ритма
- 29.03.2026, 19:31
Никто их этому не учит.
Самец шимпанзе из исследовательского центра при киотском университете, взяв в лапы деревянные доски, регулярно барабанит по ограждению, пишет «Нож».
Но это не просто забава, уверены японские приматологи, а импровизированные ритмические композиции с весьма строгой структурой и одинаковыми интервалами. И, что важно: талантливого ударника никто этому не обучал.
Наличие чувства ритма доказано у птиц, тюленей и некоторых приматов, но шимпанзе, в отличие от других обезьян, могут издавать ритмичные звуки самостоятельно, без дрессуры, и не в подражание окружающей акустической среде. История киотского шимпанзе подтверждает недюжинные музыкальные способности этого вида.