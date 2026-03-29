Путин просчитался 7 29.03.2026, 19:44

7,268

Затраты для России оказались значительно выше ожидаемых.

Российскую экономику деформирует война: растёт инфляция, повышаются процентные ставки, а технологический сектор терпит крах. При этом РФ остаётся на плаву, хотя всё больше зависит от Китая, Ирана, Северной Кореи и Индии.

Как пишет доктор Роберт Фарли для издания 19fortyfive, он преподаёт курсы по безопасности и дипломатии в Школе Паттерсона, затраты для России оказались значительно выше ожидаемых. По его мнению, полномасштабное вторжение в Украину не имело долгосрочного смысла, а санкции лишь усилили деформацию экономики.

«Ни один здравомыслящий лидер не начал бы войну, полностью осознавая цену, которую она повлечёт за собой. Так почему же Путин решил продолжать конфликт, несмотря на эти потери?» — задаёт вопрос Фарли.

Краткий ответ, по его мнению, заключается в том, что хотя война нанесла России огромные убытки, ожидаемые затраты на её продолжение не превышают предполагаемых расходов на заключение мира. «Россия понесла огромные начальные затраты и навсегда оттолкнула от себя не только Украину, но и обширные территории Европы и Азии», — пишет он.

Фарли добавляет, что продолжение войны в надежде вернуть часть этих потерь всегда имело больше смысла, чем просто капитулировать. Российское руководство могло рассчитывать, что возвращение президента Дональда Трампа приведёт к быстрому прекращению поддержки Украины и, как следствие, к скорому и приемлемому завершению конфликта. Но Трамп не оправдал этих ожиданий: поставки оружия в Украину продолжаются, продолжается обмен разведывательными данными.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com