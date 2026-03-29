В ЕС предостерегают от покупки животных из Беларуси

В ЕС предостерегают от покупки животных из Беларуси5
- 29.03.2026, 19:54
А также из РФ.
В России могут скрывать эпидемическую ситуацию в животноводстве из-за угрозы для экспорта, сообщают в Министерстве сельского хозяйства США, пишет «Зеркало недели. Украина».
Особое внимание вызывают вспышки заболеваний среди крупного рогатого скота в Сибири. Российские власти официально информируют о случаях бешенства и пастереллёза, однако методы борьбы с ними указывают на более опасные инфекции, такие как ящур.
Тотальный убой животных в больших радиусах, включая сжигание заживо, характерен именно для ликвидации ящура, а не более лёгких заболеваний.
Кроме того, после ввоза в Германию через Латвию собаки, у которой позже диагностировали бешенство, продовольственно-ветеринарные службы Европы (PVD) призвали граждан не приобретать домашних животных из России и Беларуси. По их данным, официальные сертификаты об отсутствии болезней не гарантируют безопасности: инкубационный период бешенства может длиться несколько месяцев, животное внешне выглядит здоровым, но представляет смертельную угрозу для окружающих.