Под Веткой лесники спасли косулю 8 29.03.2026, 20:19

5,246

Она отказалась уходить от людей после спасения.

В Ветковском районе спасенную косулю с фликером прозвали Леший, пишет районная газета «Голос Ветковщины».

Умирающую косулю главный охотовед Ветковской организации Белорусского общества охотников и рыболовов Владимир Ахременко и егерь Вадим Кончиц нашли случайно. Она была почти не в силах даже просто поднять голову и была критически истощена.

Охотоведы забрали косулю с собой и стали выхаживать. Первое время косуля даже не ела, просто лежала, глядя в одну точку. Но потом стала постепенно есть свеклу, морковь, картошку, сено. За месяц животное набрало пару кило и ожило.

- За безучастный, «потусторонний» взгляд, который бывает только у животных, стоящих на грани, косулю прозвали Лешим, - рассказали журналистам.

Но за месяц Леший стал полноправным членом мини-зоопарка охотхозяйства в деревне, но в начале марта его решили отпустить в дикую природу. Косулю вывезли к опушке леса выпустили из переноски. Она выпрыгнула, оглянулась на людей и скрылась в подлеске.

Но всего через пару дней Леший… вернулся к дому своего спасителя. Однако егеря теперь решили еще выделить «приемыша» среди других лесных обитателей, косуле повязали на шею фликер. Теперь она то уходит в лес, то снова возвращается к людям.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com